Thế giới

Châu Âu

Nga đánh giá tiến trình đàm phán với Mỹ về Ukraine

Nga cho rằng các cuộc tiếp xúc với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine đang đi đúng hướng, song nhấn mạnh cần ngăn chặn những nỗ lực phá hoại tiến trình hòa bình từ bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters và RIA Novosti, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva nhận thấy tiến trình đàm phán với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine “đang có những bước tiến chậm nhưng chắc.”

Bà khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy công việc này với Mỹ dựa trên khuôn khổ đã được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage.

Tuy nhiên, bà cáo buộc các cường quốc Tây Âu đang tìm cách "phá hoại" những bước tiến này.

Bà lưu ý trong các cuộc tiếp xúc với Washington, Moskva đã kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn chặn những mưu đồ của các quốc gia phương Tây khác nhằm làm suy yếu nỗ lực hòa bình trong vấn đề Ukraine./.

(Vietnam+)
#Nga #Mỹ #Ukraine #đàm phán #hòa bình #ngoại giao #xung đột Mỹ Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.