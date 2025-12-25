Nga đánh giá tiến trình đàm phán với Mỹ về Ukraine

Theo Reuters và RIA Novosti, ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva nhận thấy tiến trình đàm phán với Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine “đang có những bước tiến chậm nhưng chắc.”

Bà khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy công việc này với Mỹ dựa trên khuôn khổ đã được thiết lập tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage.

Tuy nhiên, bà cáo buộc các cường quốc Tây Âu đang tìm cách "phá hoại" những bước tiến này.

Bà lưu ý trong các cuộc tiếp xúc với Washington, Moskva đã kêu gọi chính phủ Mỹ ngăn chặn những mưu đồ của các quốc gia phương Tây khác nhằm làm suy yếu nỗ lực hòa bình trong vấn đề Ukraine./.

