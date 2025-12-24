Tổng thống Ukraine công bố chi tiết kế hoạch hòa bình 20 điểm

Ngày 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố chi tiết nội dung dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Dự thảo kế hoạch này đã được các nhà đàm phán của Ukraine và Mỹ nhất trí, đồng thời gửi đến Nga để lấy ý kiến phản hồi. Kèm theo văn bản này còn có các thỏa thuận song phương khác giữa Mỹ và Ukraine về vấn đề an ninh và tái thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nhà lãnh đạo Ukraine không công bố bản dự thảo nhưng nêu rõ nội dung của kế hoạch hòa bình trong cuộc họp báo tại Kiev.

Tổng thống Zelensky đã tái khẳng định chủ quyền của Ukraine và một số nội dung chính khác như duy trì quy mô quân đội ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sỹ; Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO; Ukraine sẽ trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào một thời điểm xác định (phía Ukraina muốn ấn định thời gian cụ thể).

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng nêu các vấn đề tái thiết và phát triển kinh tế của Ukraine như thành lập một số quỹ để phục hồi đất nước với mục tiêu huy động 800 tỷ USD và sau đó đẩy nhanh quá trình ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.

Dự thảo kế hoạch cũng nêu vấn đề trao đổi toàn bộ tù binh (tất cả đổi lấy tất cả), thành lập ủy ban nhân đạo để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Văn kiện còn đề cập đến việc vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như vấn đề lãnh thổ.

Theo dự thảo kế hoạch, ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể; thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc pháp lý, theo đó việc thực hiện sẽ do Hội đồng Hòa bình dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát.

Điều khoản cuối cùng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi tất cả các bên đồng ý với thỏa thuận này.

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng các cuộc đàm phán tích cực với cả hai bên xung đột. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này./.

