Đức thắt chặt an ninh sau hơn 1.000 vụ xâm nhập của drone lạ

Trước tình trạng hơn 1.000 drone khả nghi xâm nhập không phận gây gián đoạn hàng không và đe dọa an ninh, Đức đã thành lập trung tâm chống drone hoạt động 24/7 và tăng cường năng lực phòng thủ.

Sân bay quốc tế Munich ở Đức. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết trong năm nay đã phát hiện hơn 1.000 thiết bị bay không người lái (drone) khả nghi xâm nhập không phận, gây tình trạng báo động về an ninh quốc gia.

BKA nêu rõ các vụ xâm nhập đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại sân bay Munich và Berlin, buộc nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, đặc biệt là trong dịp lễ hội Oktoberfest.

Ngoài ra, drone lạ cũng thường xuyên xuất hiện tại các căn cứ quân sự, tiêu biểu là căn cứ Gnoien - nơi đang huấn luyện binh sỹ Ukraine.

Trước tình trạng trên, hôm 17/12, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt đã thông báo ra mắt Trung tâm chống drone chung (GDAZ) tại Berlin để phối hợp phòng thủ 24/7.

Ngoài ra, một đơn vị phòng thủ máy bay không người lái cũng đã được thành lập để hỗ trợ các sân bay và các địa điểm khác khi xảy ra sự cố thâm nhập.

Bên cạnh đó, Qquân đội Đức (Bundeswehr) bắt đầu trang bị các dòng xe tăng phòng không chuyên dụng để ngăn chặn nguy cơ mất an ninh từ các vụ tấn công công bằng drone./.

