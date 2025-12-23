Ukraine đánh giá triển vọng đàm phán với Mỹ

Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine đang có những tiến triển ban đầu, song vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan.



Phát biểu ngày 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các dự thảo đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra “khá vững chắc” và đáp ứng gần 90% yêu cầu của Kiev.

Tuy nhiên, ông thừa nhận cả Ukraine lẫn Nga đều khó có thể đạt được toàn bộ mong muốn trong tiến trình đàm phán.



Theo ông Zelensky, đề xuất hiện nay dựa trên một kế hoạch 20 điểm, kèm theo khuôn khổ bảo đảm an ninh giữa Ukraine với các nước châu Âu và Mỹ, cũng như một văn bản riêng về bảo đảm an ninh song phương Mỹ-Ukraine.

Một số nội dung then chốt gồm việc duy trì quy mô quân đội Ukraine ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sỹ, triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và việc triển khai lực lượng châu Âu, do Pháp và Anh dẫn đầu, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine trên không, trên bộ và trên biển.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông tin từ giới truyền thông Mỹ cho biết, nội bộ chính quyền Tổng thống Trump vẫn tồn tại bất đồng về cách tiếp cận hòa bình tại Ukraine.

Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff được cho là có quan điểm khác nhau, trong đó ông Rubio ủng hộ gia tăng sức ép với Nga, còn ông Witkoff thiên về một thỏa thuận nhanh, yêu cầu Ukraine nhượng bộ nhiều hơn. Một số điều khoản gây lo ngại cho Ukraine và các đồng minh châu Âu đã được điều chỉnh hoặc loại bỏ khỏi kế hoạch ban đầu.



Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine đang diễn ra một cách ổn định.

Đặc phái viên Witkoff mô tả các cuộc trao đổi với đại diện Ukraine và châu Âu là “mang tính xây dựng và hiệu quả”, song thừa nhận những vấn đề nhạy cảm như lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn còn nhiều tranh cãi.



Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga tỏ ra thận trọng trước các đánh giá lạc quan từ phía Mỹ. Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Miami trong hai ngày 20–21/12 “không nên được coi là một bước ngoặt”, mà chỉ là “một quá trình làm việc.”

Theo ông, các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục ở cấp chuyên gia theo cách tiếp cận “tỉ mỉ.”



Ông Peskov cho biết ưu tiên của Moskva hiện nay là làm rõ nội dung các cuộc làm việc của Washington với Ukraine và các nước châu Âu về khả năng đạt được một giải pháp hòa bình, từ đó đánh giá mức độ phù hợp của những ý tưởng này với cái gọi là “tinh thần Anchorage.”

Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Anchorage, bang Alaska, thảo luận các thông số tiềm năng cho một giải pháp, bao gồm vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh, đồng thời nhất trí duy trì các kênh đối thoại và sự tham gia của giới chuyên gia.



Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết nước này chỉ có thể tổ chức bầu cử khi đáp ứng 4 điều kiện then chốt, gồm bảo đảm quyền bầu cử cho binh sỹ, cơ chế bỏ phiếu cho người Ukraine ở nước ngoài, làm rõ quyền bầu cử của công dân tại Nga và sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế.

Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét ngừng tấn công trong ngày bầu cử nếu Ukraine tổ chức bỏ phiếu.



Giới quan sát nhận định dù đàm phán đã có dấu hiệu tiến triển, con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm vẫn còn nhiều trở ngại./.

