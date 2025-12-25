Thế giới

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Minh Hằng
(Nguồn: TASS)
(Nguồn: TASS)

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov ngày 25/12 cho biết sản lượng thép của nước này trong năm 2025 dự kiến sẽ giảm khoảng 5% xuống còn 67 triệu tấn.

Trả lời phỏng vấn của báo Vedomosti, ông Manturov lý giải đà sụt giảm này cho thấy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm kim loại đang hạ nhiệt tại những lĩnh vực chủ chốt trong nước, bao gồm ngành xây dựng.

Tuy nhiên, ông Manturov thông tin thêm rằng xuất khẩu thép của nước này đã tăng 20% so với năm 2024.

Đây là lần tăng đầu tiên kể từ khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt, góp phần quan trọng giúp các nhà sản xuất thép trong nước bù đắp sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường trong nước.

Nhận định về triển vọng trong năm 2026, ông Manturov cho rằng nhu cầu trong nước dự kiến sẽ tăng trở lại nhờ các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, điển hình là tuyến đường sắt cao tốc Moskva-St. Petersburg, cùng với các nỗ lực gia tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu thép trong các ngành nhiên liệu, năng lượng và công nghiệp ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Nga #Trừng phạt #Xuất khẩu thép #sản lượng thép #Phương Tây Nga
