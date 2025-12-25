Thổ Nhĩ Kỳ bắt 115 người nghi thuộc IS có âm mưu tấn công dịp Giáng sinh

Thế giới

Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho hay cảnh sát đã thu thập được thông tin cho thấy các phần tử IS dự định tấn công, đặc biệt nhằm vào người không theo đạo Hồi, trong thời gian lễ hội cuối năm.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/12 thông báo nước này đã bắt giữ 115 đối tượng tình nghi thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các hoạt động mừng Giáng sinh và Năm mới trong nước.

Đăng tải thông tin trên mạng xã hội X, Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho hay cảnh sát đã thu thập được thông tin cho thấy các phần tử IS dự định tấn công, đặc biệt nhằm vào người không theo đạo Hồi, trong thời gian lễ hội cuối năm.

Theo thông báo, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 124 địa điểm tại Istanbul, bắt giữ 115 trong tổng số 137 nghi phạm bị truy tìm. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều súng ngắn và đạn.

Những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh các chiến dịch truy quét nhằm vào các mạng lưới cực đoan, đặc biệt là IS, với các đợt bố ráp thường xuyên tại những thành phố lớn như Istanbul và Ankara.

Giới chức nước này cho biết mục tiêu là ngăn chặn các đối tượng cực đoan xâm nhập, tuyển mộ và lên kế hoạch tấn công, nhất là vào các dịp lễ, sự kiện đông người.

Ankara nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố./.

