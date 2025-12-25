Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Thế giới

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Theo TASS, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Liên bang Nga Rostec, ông Sergey Chemezov tuyên bố động cơ thế hệ 5 tiên tiến mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tăng tốc độ và tầm bay của máy bay tiêm kích Su-57.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp Hội đồng Nhà nước về đào tạo nhân lực cho nền kinh tế Nga, ông Chemezov nhấn mạnh: “Động cơ này có tuổi thọ sử dụng dài hơn nhiều, tốc độ cao hơn, tầm bay xa hơn và sở hữu hàng loạt đặc tính vượt trội.”

Trước đó, Rostec cho biết tiêm kích Su-57 đã thực hiện chuyến bay với “Sản phẩm 177,” do Tập đoàn động cơ thống nhất (UEC) phát triển riêng cho các hệ thống máy bay thế hệ 5.

Tập đoàn này cũng cho hay công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đang triển khai chương trình mở rộng năng lực sản xuất, qua đó tăng số lượng Su-57 bàn giao cho quân đội Nga và chào bán phiên bản xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.

Su-57 là máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 5, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt nước.

Máy bay này có tốc độ hành trình siêu thanh, khoang chứa vũ khí trong thân, được phủ lớp hấp thụ sóng radar (công nghệ tàng hình) và trang bị tổ hợp thiết bị điện tử hàng không tối tân.

Mức độ “trí tuệ hóa” cao của các hệ thống trên Su-57 cho phép máy bay đảm nhiệm một phần chức năng của phi công, bao gồm điều khiển bay và chuẩn bị triển khai vũ khí./.

(Vietnam+)
#Rostec #Quốc phòng Nga #Tiêm kích #Su-57 Nga
(Nguồn: TASS)

