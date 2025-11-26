Nga ca ngợi tổ hợp phòng không Pantsir trong việc đánh chặn UAV

Theo TASS, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec, ông Sergey Chemezov, tuyên bố tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir do Nga chế tạo có tiềm năng tác chiến gần như không giới hạn và tiếp tục được nâng cấp, trong đó có khả năng mang theo 48 tên lửa cỡ nhỏ để đánh chặn một cuộc tấn công ồ ạt bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Chemezov khẳng định: “Nhìn chung, các tổ hợp Pantsir thể hiện hiệu quả rất cao. Một số khí tài đã lập kỷ lục bắn hạ hàng trăm mục tiêu… Hệ thống đầu tiên được phát triển cách đây hai thập kỷ, nhưng các khả năng thiết kế của nó thực tế là không giới hạn và tiếp tục được tăng cường.”

Ông cho biết tổ hợp tên lửa-pháo phòng không này có thể bắn hạ “mọi mục tiêu trên không.”

Ông Chemezov nói thêm: “Một xe chiến đấu Pantsir có thể mang theo 48 tên lửa như vậy và có khả năng đánh chặn ngay cả một cuộc tấn công ồ ạt bằng UAV.”

Tổng Giám đốc Rostec cho hay tổ hợp phòng không Pantsir cũng có thể đánh chặn toàn bộ loạt phóng của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.

Ông nêu rõ: “Việc triển khai khí tài đáng chú ý này (tại chiến trường xung đột vũ trang của Ukraine) không làm thay đổi tình hình. Một xe chiến đấu Pantsir có thể đánh chặn toàn bộ loạt phóng từ hệ thống này, và chúng tôi có bằng chứng đã được kiểm chứng từ khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt”./.

