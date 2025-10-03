Hải quân Nga diễn tập phòng không, bắn tên lửa Pantsir-M ở Biển Baltic

Nga công bố hình ảnh cuộc tập trận trên Biển Baltic, trong đó tàu hộ tống Storm phóng tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M nhằm tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng phóng từ bờ biển Kaliningrad.

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh cho thấy, hải quân nước này đang thực hiện các cuộc tập trận phòng không trên Biển Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu hộ tống của hải quân Nga mang tên 'Storm' đã phóng tên lửa phòng không từ hệ thống Pantsir-M trong cuộc tập trận, nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công đường không mô phỏng của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, hỏa lực của hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không.

Các mục tiêu là tên lửa được phóng từ bờ biển ở khu vực Kaliningrad.

Trước đó, hồi tháng Năm, Hạm đội Baltic của Nga cũng đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quan trọng ở Biển Baltic./.