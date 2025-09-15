Cận cảnh máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga trong cuộc tập trận Zapad

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 đã thực hiện cuộc tuần tra kéo dài 4 giờ và tiến hành tấn công các mục tiêu giả định của đối phương trong quá trình diễn tập.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết, các máy bay ném bom siêu âm mang tên lửa Tu-22M3 đã tuần tra trên vùng biển trung lập ở Biển Barents trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Zapad giữa Nga và Belarus.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 đã thực hiện cuộc tuần tra kéo dài 4 giờ và tiến hành tấn công các mục tiêu giả định của đối phương trong quá trình diễn tập.

Các máy bay chiến đấu phản lực MIG-31BM cũng đã được điều động để hộ tống và bảo vệ các máy bay ném bom này. Đây là một phần của cuộc tập trận "Zapad-2025" của Nga.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận lần này, lực lượng không quân của Hạm đội Phương Bắc Nga, bao gồm các máy bay chống ngầm Tu-142 và trinh sát Il-38, đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện truy tìm và phát hiện một tàu ngầm hạt nhân giả định của đối phương ở Biển Barents./.