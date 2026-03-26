Mỹ tạm dừng tấn công Iran, bước điều chỉnh mang tính chiến thuật

Mỹ tạm dừng tấn công Iran, phản ánh bước điều chỉnh chiến thuật trước sức ép kinh tế, địa chính trị và nguy cơ leo thang tại Trung Đông. Diễn biến mới cho thấy Washington đang thận trọng hơn.

Quyết định tạm dừng tấn công Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump được đánh giá là bước điều chỉnh mang tính chiến thuật trong bối cảnh áp lực gia tăng từ thị trường năng lượng, tuyến vận tải biển và dư luận trong nước.

Diễn biến này diễn ra khi căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, trong khi các kênh ngoại giao vẫn được duy trì nhằm tránh xung đột lan rộng.

Sự thay đổi nhanh chóng trong lập trường của Washington cho thấy Mỹ đang chuyển từ cách tiếp cận cứng rắn sang thận trọng hơn, trước những hệ lụy khó lường về kinh tế và an ninh khu vực./.