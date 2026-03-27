Bắc Ninh tổ chức lễ vinh danh tranh Đông Hồ và chuỗi sự kiện di sản quy mô lớn

Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026.”

vna-potal-ngay-2732026-lang-tranh-dan-gian-dong-ho-don-nhan-bang-ghi-danh-di-san-cua-unesco.jpg

Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” dự kiến diễn ra vào ngày 27/3/2026, tại Bắc Ninh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20h10 cùng ngày.

Bên cạnh nghi thức trao bằng là chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Tinh hoa di sản-Ngàn năm tỏa rạng,” với màn trình diễn drone và bắn pháo hoa chào mừng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tranh dân gian Đông Hồ #Di sản #UNESCO #Yên Tử #Vĩnh Nghiêm #Côn Sơn #Festival Bắc Ninh Bắc Ninh
16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay, Việt Nam đã có 16 khu vực được công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.