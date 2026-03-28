Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm phải kê khai, nộp thuế

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Theo quy định của Nghị định 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm được xác định làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh; trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp và quy mô doanh thu./.

(TTXVN/Vietnam+)
Giảm thuế đối với xăng, dầu đến ngày 15/4/2026

Theo Quyết định số 482 có hiệu lực đến ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 0%.

16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia có số lượng Vườn di sản ASEAN nhiều nhất Đông Nam Á, đến nay, Việt Nam đã có 16 khu vực được công nhận là Vườn di sản ASEAN.