Cục Thuế tập huấn hỗ trợ hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, kê khai và nộp thuế

Ngày 11/2, Cục Thuế phối hợp cùng Tập đoàn MISA tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến với chủ đề “Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách - kê khai - nộp thuế thành công.” Sự kiện đã có hơn 10.000 hộ kinh doanh đăng ký tham dự và ghi nhận trên 3 triệu lượt xem qua các nền tảng mạng xã hội.

Theo đại diện Cục Thuế, trong bối cảnh thị trường hàng hóa lưu thông mạnh mẽ giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán, chương trình được triển khai nhằm mục tiêu giải quyết triệt để các vướng mắc, hỗ trợ tiểu thương thực hiện chính xác việc ghi chép sổ sách và kê khai thuế theo quy định mới.

Bên cạnh đó, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh thêm việc hướng dẫn thực hành quy trình xuất hóa đơn điện tử và nộp thuế đúng quy định sẽ giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát số liệu, hạn chế sai sót và giảm áp lực quyết toán trong thời điểm giao dịch tăng đột biến.

Thống nhất với mục tiêu này, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, cho biết buổi tập huấn là sự tiếp nối thành công của chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai. Với cam kết đồng hành và trách nhiệm, MISA phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế để triển khai hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ, giúp bà con tiểu thương thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi và chính xác. Chương trình tập trung vào các nội dung trọng tâm, như hiểu đúng nghĩa vụ thuế, hướng dẫn chi tiết cách khai thuế, giới thiệu giải pháp công nghệ giảm thiểu sai sót và trực tiếp giải đáp các câu hỏi thực tế. Mặt khác, toàn bộ nội dung tư vấn sẽ được tổng hợp để sản xuất các hình thức tuyên truyền trực quan như tờ rơi điện tử và video ngắn trên hệ thống website, mạng xã hội của cả hai đơn vị, giúp người dân dễ dàng truy cập và nắm bắt quy trình quản lý thuế mọi lúc, mọi nơi.

Về phía chính sách, bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế, chia sẻ thêm đã thông tin về những thay đổi quan trọng đối với hộ kinh doanh từ năm 2026 với thông điệp then chốt là cần chuẩn bị đầy đủ trước khi kê khai để hạn chế rủi ro. Cơ quan Thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh cần lưu ý bốn nội dung về rà soát doanh thu trên mọi kênh bán hàng, lưu trữ đầy đủ hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra, xác định đúng nhóm doanh thu để áp dụng chế độ kế toán phù hợp và chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ trước kỳ kê khai.

Hiện nay, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm dù được miễn thuế nhưng vẫn phải thực hiện theo dõi và kê khai doanh thu, trong khi các nhóm doanh thu cao hơn phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kế toán và nộp thuế theo quy định tương ứng.

Tại sự kiện, bà Đinh Thị Huyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thuế Savitax, lưu ý về mặt nghiệp vụ, các hộ kinh doanh cần thực hiện xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ, đảm bảo nội dung theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP và tổ chức sổ sách theo Thông tư 152/2025/TT-BTC. Bà Huyền đưa ra một số cảnh báo các lỗi phổ biến như chưa ghi nhận đủ doanh thu hoặc chưa tách bạch dòng tiền kinh doanh, đồng thời khuyến nghị ứng dụng các giải pháp công nghệ tích hợp để tự động hóa việc tổng hợp số liệu.

Để đáp nhu cầu này, bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ MISA đã giới thiệu giải pháp MISA eShop tích hợp 6 trong 1, cho phép quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, ghi sổ và kê khai thuế trên một nền tảng duy nhất. Giải pháp này hỗ trợ cả tính năng lên đơn bằng giọng nói cho người dùng lớn tuổi và đáp ứng đầy đủ 7 loại sổ kế toán theo quy định hiện hành. Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh, MISA triển khai chương trình tặng trọn đời giải pháp MISA eShop cho các hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm. Đối với các hộ có doanh thu trên ngưỡng này, đơn vị cung cấp 3 tháng sử dụng miễn phí, tích hợp sẵn 5.000 hóa đơn điện tử, 50 hóa đơn đầu vào và 12 tháng chữ ký số.

Tại phiên tọa đàm, các chuyên gia và đại diện Cơ quan Thuế đã tháo gỡ trực tiếp nhiều tình huống thực tế liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn và phân loại nhóm doanh thu. Bên cạnh đó, Cục Thuế và Tập đoàn MISA cũng cam kết tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc, góp phần minh bạch hóa hoạt động tài chính và xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chiến dịch này nhằm kế thừa thành quả của kế hoạch 60 ngày cao điểm năm 2025 đồng thời khẳng định sự gắn kết tận tụy giữa Cơ quan Thuế và doanh nghiệp công nghệ trong việc đồng hành cùng bà con tiểu thương./.

Ngành Thuế quyết tâm mạnh mẽ đồng hành cùng hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, Chương trình hành động theo Quyết định 3789/QĐ-CT sẽ thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.