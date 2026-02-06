Tháng Một: Thu ngân sách Nhà nước tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố vào ngày 6/2, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng Một ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt 163,0 nghìn tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán năm và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đi sâu vào các khoản thu, lĩnh vực thu nội địa tháng Một đóng vai trò chủ chốt khi ước đạt 341,7 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, một số khoản thu nội địa đạt kết quả rất khả quan (như thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) ước đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, đạt tới 50,4% dự toán năm và tăng mạnh 175,6% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các khoản thu từ nhà và đất cũng ước đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán và tăng nhẹ 2,7%.

Ở các lĩnh vực khác, thu từ dầu thô ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng đột biến 94%, đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, qua đây cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ từ các hoạt động thương mại quốc tế.

Về phía chi ngân sách, tổng chi 163 nghìn tỷ đồng trong tháng Một được phân bổ cụ thể cho các mục tiêu trọng điểm của nền kinh tế và xã hội nhằm duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 110 nghìn tỷ đồng, đạt 6,1% dự toán năm và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực chi đầu tư phát triển ghi nhận mức thực hiện 34,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 3% dự toán và tăng 7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, khoản chi trả nợ lãi cũng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm và tăng 15,6%. Nhìn chung, sự gia tăng của nguồn thu trong tháng Một đã tạo điều kiện thuận lợi để ngân sách Nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ chi tiêu quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội trọng điểm./.

Quy định quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Các quy định liên quan quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công là điểm đáng chú ý của Nghị định số 45/2026/NĐ-CP vừa được ban hành.