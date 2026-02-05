Giá Bitcoin lao xuống dưới 70.000 USD giữa làn sóng dịch chuyển dòng tiền

Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, ngày 5/2 đã giảm xuống dưới mốc 70.000 USD, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử hồi đầu tháng 11/2024 - thời điểm từng làm dấy lên kỳ vọng về một chính quyền thân thiện hơn với tiền kỹ thuật số.

Đồng Bitcoin lao dốc trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống mức 69.821,18 USD trước khi phục hồi nhẹ trở lại trên ngưỡng 70.000 USD.

Trong những tuần gần đây, đồng tiền điện tử này liên tục suy yếu khi nhà đầu tư rút vốn khỏi các tài sản rủi ro, để tìm đến các tài sản an toàn hơn như kim loại quý.

Theo chuyên gia Victoria Scholar, Trưởng bộ phận đầu tư tại Interactive Investor (nền tảng đầu tư trực tuyến hàng đầu tại Vương quốc Anh), Bitcoin đang chịu tác động từ xu hướng “né tránh rủi ro” trên diện rộng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị khiến dòng tiền dịch chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn.

Theo giới quan sát, đà giảm mới nhất này của Bitcoin chủ yếu do các nhà đầu tư không chắc chắn về khung pháp lý đối với tiền điện tử tại Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực xây dựng luật quản lý toàn diện hơn về tiền điện tử vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt.

Bên cạnh đó, những diễn biến mới trong chính sách tiền tệ và nhân sự cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã góp phần trấn an các thị trường truyền thống, qua đó thúc đẩy các nhà đầu tư rút vốn khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có tiền điện tử.

Bitcoin từng tăng mạnh sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2024, do giới đầu tư kỳ vọng chính quyền mới sẽ có lập trường thân thiện hơn với lĩnh vực tiền điện tử.

Ông Trump từng công khai hoan nghênh việc Bitcoin lần đầu vượt mốc 100.000 USD vào tháng 12/2024. Trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47, ông Trump đã chính thức ra mắt đồng tiền kỹ thuật số riêng mang tên $TRUMP, tạo nên một cơn sốt mới trên toàn cầu.

Tuy nhiên, đồng tiền số này đã đảo chiều giảm mạnh vào tháng 4/2025, xuống dưới 75.000 USD sau khi Tổng thống Trump công bố các biện pháp áp thuế quy mô lớn đối với các đối tác thương mại của Mỹ trên toàn cầu./.

Chuyên gia: Niềm tin 'nắm giữ Bitcoin bằng mọi giá' đang suy yếu Ông Michael Novogratz, Giám đốc điều hành Galaxy Digital LP, cho rằng niềm tin “nắm giữ Bitcoin bằng mọi giá” từng phổ biến trong quá khứ đang suy yếu, khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra.