ADB và Ngân hàng Nhà nước khởi động dự án 2 triệu USD thúc đẩy ngân hàng xanh

Ngày 30/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức tọa đàm khởi động Cấu phần Ngân hàng Xanh, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Thúc đẩy Tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu.”

Thông qua Cấu phần nâng cao năng lực ngân hàng xanh trị giá 2 triệu USD Mỹ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ Quỹ Nhật Bản vì sự Phát triển Thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương (JFPR), dự án hỗ trợ tăng cường năng lực của ngành ngân hàng trong mở rộng các hoạt động tài trợ xanh và khí hậu.

Buổi tọa đàm khởi động dự án đã thu hút sự tham gia của hơn 80 đại biểu đại diện Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan bộ, ngành, các cơ quan phát triển, ngân hàng thương mại, các hiệp hội doanh nghiệp.

Tọa đàm đã giới thiệu kế hoạch triển khai dự án và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cũng như góc nhìn thực tế về thực trạng tài chính xanh đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Nhiều nội dung chuyên sâu nhưng thiết thực đã được đưa ra thảo luận, bao gồm đánh giá rủi ro khí hậu, tác động kinh tế vĩ mô của định giá carbon, vai trò của các tổ chức tín dụng trong phát triển thị trường carbon và về việc phát hành trái phiếu xanh của các ngân hàng.

Các đại biểu cũng trao đổi quan điểm mang tính thực tiễn về phân loại xanh của Việt Nam, đề xuất các bước tiếp theo cho các ngân hàng, đặc điểm của các sản phẩm tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi, và việc thúc đẩy tài chính xanh và bền vững ở Việt Nam.

Tính đến tháng 9/2025, dư nợ tín dụng xanh đạt 743.700 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân gần 20%/năm giai đoạn 2017-9/2025. Đồng thời, việc đánh giá rủi ro môi trường-xã hội trong hoạt động cấp tín dụng ngày càng được mở rộng, với dư nợ được đánh giá đạt 4,6 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 3/2025, tăng hơn 27% so với cuối năm 2024.

Ông Watanabe Takakazu – Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản phát biểu tại Toạ đàm. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại toạ đàm, ông Watanabe Takakazu - Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong 5 năm tới và cam kết đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững.

Theo ông Watanabe Takakazu, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Thúc đẩy Tài chính Toàn diện và Tài trợ Khí hậu” được triển khai thông qua quỹ “Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và vững chắc” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Ông Watanabe Takakazu kỳ vọng Dự án sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp và tận dụng tối đa những chuyên môn sẵn có về tài chính xanh cũng như sự tham gia tích cực của Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan khác. Kết quả đạt được của Dự án sẽ là minh chứng về việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, mang lại lợi ích rõ rệt và có ý nghĩa cho sự tăng trưởng xanh và toàn diện của Việt Nam.

Ông Watanabe Takakazu bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sử dụng nguồn tiền hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản hiệu quả và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng xanh và bao trùm của Việt Nam. Về phía ADB, bà Maria Joao M. Pateguana, Trưởng Ban Phát triển Khu vực Tư nhân của Cơ quan đại diện thường trú Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho biết dự án này gắn liền với Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.

Bà Maria kỳ vọng rằng việc duy trì đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật sẽ góp phần giúp các ngân hàng khai thác tiềm năng để đóng góp vào tăng trưởng bền vững đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi ro khí hậu.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ và các bên liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án, đem lại những kết quả thiết thực, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và bền vững của Việt Nam./.

Hoàn thiện khung pháp lý, tiếp sức tín dụng xanh phát triển Các đại biểu cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý và chính sách để thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển bền vững trong ngành ngân hàng và nền kinh tế.