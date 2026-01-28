Hải quan đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026

Ngày 28/1, Cục Hải quan công bố kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026.

Kế hoạch này nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính và đồng hành cùng sự phát triển của khối kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Trung ương.

Cục Hải quan cho biết trong những năm qua Cục đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại tất cả các đơn vị trong ngành, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho người dân đồng thời củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phản biện chính sách và hiện đại hóa kênh giám sát để tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong năm 2026, theo Cục Hải quan, thay vì chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp ưu tiên, ngành sẽ đặt trọng tâm vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Đây là nhóm đối tượng đang tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế nhưng lại hạn chế về nguồn lực, thiếu bộ phận pháp chế chuyên trách để cập nhật các quy định hải quan phức tạp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-CHQ ngày 21/01/2026. Kế hoạch nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản mới ban hành, giúp doanh nghiệp SME nắm bắt và thực thi hiệu quả.

Cụ thể, trọng tâm của kế hoạch là việc đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan giai đoạn 2025-2027 và phổ biến sâu rộng các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội khóa XV thông qua. Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức linh hoạt, gắn liền với thực tiễn tại từng địa bàn nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhằm tối ưu hóa việc truyền tải chính sách, ngành Hải quan chú trọng đa dạng hóa hình thức tiếp cận thông tin thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí. Cụ thể, Cục Hải quan sẽ biên soạn, phát hành các ấn phẩm hướng dẫn, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành dưới cả hình thức bản in và điện tử để doanh nghiệp dễ dàng tra cứu.

Trên cơ sở đó, ngành Hải quan cam kết sẽ triển khai quyết liệt các đề án của Thủ tướng Chính phủ về truyền thông chính sách và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Mọi thông tin sẽ được cung cấp minh bạch, kịp thời thông qua các thông cáo báo chí chuyên đề và các kênh truyền thông.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ trực tiếp được đẩy mạnh thông qua cơ chế đối thoại định kỳ và tiếp nhận giải đáp vướng mắc đa kênh. Theo đó, các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được xử lý kịp thời qua văn bản, điện thoại hoặc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, đảm bảo thực hiện hiệu quả lộ trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030 của Bộ Tài chính./.

