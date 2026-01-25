Bitcoin và thị trường tiền kỹ thuật số có nguy cơ bị "xóa sổ"?

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính lượng tử đang đặt ra nguy cơ mang tính hệ thống đối với bitcoin và các tài sản tiền kỹ thuật số, với nguy cơ làm sụp đổ thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD nếu các hệ thống mã hóa không kịp chuyển đổi sang công nghệ chống lượng tử.

Cảnh báo trên được ông Eli Ben-Sasson, nhà toán học người Israel, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty blockchain StarkWare đưa ra. Ông Ben-Sasson ví tình trạng hiện nay của thị trường tiền kỹ thuật số giống như “hành khách đang ăn mừng trên tàu Titanic trong khi tảng băng đã lộ rõ phía trước."

Theo ông, các thuật toán mã hóa phổ biến như RSA và đường cong elliptic - nền tảng bảo mật của ví bitcoin cũng như nhiều hệ thống tài chính toàn cầu, có thể bị phá vỡ khi xuất hiện máy tính lượng tử đủ mạnh.

Khác với máy tính truyền thống, máy tính lượng tử sử dụng qubit, cho phép xử lý song song với tốc độ vượt trội, từ đó có thể giải mã những hệ thống từng được coi là an toàn.

Mặc dù công nghệ lượng tử vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Google và Microsoft đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống máy tính lượng tử quy mô lớn.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về chiến lược “thu thập dữ liệu ngay bây giờ, giải mã sau này," theo đó dữ liệu mã hóa hiện nay có thể được lưu trữ để chờ thời điểm công nghệ lượng tử đủ khả năng phá mã.

Trước nguy cơ này, ông Ben-Sasson kêu gọi cộng đồng tiền số sớm chuyển sang áp dụng mã hóa hậu lượng tử - các thuật toán được thiết kế để chống lại tấn công từ máy tính lượng tử. Một số tập đoàn và tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã bắt đầu triển khai công nghệ này.

Riêng với bitcoin, quá trình nâng cấp được đánh giá là đặc biệt khó khăn do mạng lưới không có cơ quan trung tâm điều hành.

Theo các chuyên gia, việc bảo vệ hệ thống có thể đòi hỏi một “hard fork” - thay đổi căn bản giao thức, vốn cần sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng và tiềm ẩn nhiều tranh cãi. Nếu không được xử lý kịp thời, niềm tin vào tiền số có thể suy giảm nhanh chóng khi công nghệ lượng tử đạt tới ngưỡng đột phá./.

Nhìn lại thế giới năm 2025: Bước ngoặt của thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu Năm 2025 chứng kiến sự phát triển và điều chỉnh pháp lý của tiền kỹ thuật số, mở ra cơ hội mới và đối mặt thách thức an ninh mạng.