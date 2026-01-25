Google đầu tư vào Sakana AI nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản

Sakana AI thông báo nhận đã được sự hỗ trợ tài chính từ Google cũng như thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cho phép nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Nhật Bản này tận dụng tốt hơn các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong việc phát triển sản phẩm của riêng mình.

Google đã quyết định đầu tư vào Sakana AI nhờ năng lực kỹ thuật và thành tích ứng dụng công nghệ thực tiễn của công ty này. Số tiền đầu tư không được tiết lộ.

Đối với Google, đây là cơ hội để phát triển thị trường Nhật Bản và mở rộng việc sử dụng nền tảng điện toán đám mây cũng như các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh của mình thông qua đối tác này.

Thỏa thuận hợp tác bao gồm việc Sakana AI tích cực sử dụng các công nghệ của Google như mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gemini trong quá trình phát triển sản phẩm. Sakana AI cũng sẽ chia sẻ phản hồi của khách hàng với Google để cải thiện chất lượng.

Công ty dự định thúc đẩy sự trao đổi giữa nhân viên của mình và của Google hướng tới nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo.

Sakana AI sử dụng nhiều mô hình khác nhau trong phát triển trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các mô hình từ Google và OpenAI. Quan hệ đối tác chiến lược này sẽ giúp việc sử dụng các mô hình của Google dễ dàng hơn, đồng thời vẫn cho phép sử dụng các mô hình từ các nguồn khác.

Sakana AI cũng sẽ có thể cung cấp sản phẩm của mình thông qua cơ sở hạ tầng đám mây của Google cho các khách hàng có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm các tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ.

Vào tháng 11/2025, Sakana AI thông báo giá trị của công ty đã tăng lên khoảng 400 tỷ yen (2,25 tỷ USD) - vượt xa ngưỡng để được coi là kỳ lân và lập kỷ lục cao nhất cho một công ty khởi nghiệp chưa niêm yết tại Nhật Bản, sau khi huy động được khoảng 20 tỷ yen từ Mitsubishi UFJ Financial Group và các nhà đầu tư khác trong một vòng gọi vốn. Khoản đầu tư từ Google cũng là một phần của nguồn vốn hướng đến tăng trưởng như vậy.

Sakana AI cho biết, họ dự định sử dụng nguồn vốn nhận được để phát triển mô hình LLM riêng của mình, đồng thời tiếp tục phát triển các sản phẩm tận dụng mô hình Gemini và Gemma của Google.

Trước đây, Google đã đầu tư vào các công ty công nghệ Nhật Bản, bao gồm nhà phát triển trí tuệ nhân tạo Abeja vào năm 2018 và nhà cung cấp hệ thống thanh toán và đặt chỗ không dùng tiền mặt Stores vào năm 2023.

Sakana AI cũng có mối quan hệ với các công ty công nghệ lớn khác của Mỹ, bao gồm cả khoản đầu tư từ Nvidia được công bố vào năm 2024, và có kế hoạch theo đuổi quan hệ đối tác với nhiều công ty nước ngoài hơn nữa./.

