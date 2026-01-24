Trí tuệ Nhân tạo: Xu hướng mới trong năm 2026

Bước sang năm 2026, xu hướng của Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn cầu đang nổi lên là sự dịch chuyển từ mô hình "tạo sinh" sang "thực hiện."

Các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo (trợ lý ảo) sẽ diễn giải ý định của người dùng và hoàn thành các nhiệm vụ thực tế, đang nổi lên thành xu hướng quan trọng nhất.

Theo các chuyên gia, điều này có nghĩa Trí tuệ Nhân tạo đã vượt ra ngoài các nhiệm vụ hỏi đáp đơn giản để tự động xử lý các tác vụ phức tạp dựa trên suy luận hành động và dữ liệu cá nhân hóa.

Từ LLM chuyển sang LAM

Trong khi Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh, theo mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chỉ tạo ra văn bản, đã thống trị thị trường Trí tuệ Nhân tạo năm 2025, thì trọng tâm công nghệ năm nay là mô hình hành động lớn (LAM).

Mô hình hành động lớn giống như các tệp lệnh thực thi diễn giải các hướng dẫn ý muốn của người dùng thành hành động thực tế bằng cách sử dụng khả năng hiểu ngôn ngữ của mô hình ngôn ngữ lớn. Mô hình hành động lớn không chỉ dừng lại ở phản hồi mà hoàn thiện các tín hiệu tiếp theo, khởi tạo ứng dụng và hoàn tất mệnh lệnh.

Ví dụ, nếu bạn hỏi một chatbot truyền thống: "Tìm chuyến bay đến Osaka," chatbot sẽ chỉ liệt kê lịch trình chuyến bay. Thay vào đó, một trợ lý ảo sẽ kiểm tra lịch của người dùng, chọn chỗ ngồi ưa thích dựa trên thời gian có sẵn, hoàn tất thanh toán bằng thẻ doanh nghiệp và báo cáo hoàn tất: "Đã đặt chỗ."

Các công ty công nghệ lớn trên thế giới đang đặt cược tất cả vào "tác nhân hóa," nơi Trí tuệ Nhân tạo trực tiếp điều khiển các chức năng trong nền tảng của họ, chẳng hạn như tìm kiếm, mua sắm và lập trình.

Điều này cũng phù hợp với khả năng suy luận được nâng cao thể hiện bởi các mô hình gần đây như "o1" của OpenAI. Bằng cách cho phép một quy trình "suy luận sâu" liên quan đến tư duy từng bước thay vì chỉ cung cấp câu trả lời ngay tức thì, việc giải quyết vấn đề phức tạp và sử dụng công cụ kết nối đã trở thành hiện thực.

Sự trỗi dậy của dữ liệu cá nhân

(Nguồn: Shutterstock)

Theo giới chuyên gia trong ngành, khi bối cảnh cạnh tranh thay đổi, giá trị của dữ liệu cũng thay đổi. Cuộc chiến giành "dữ liệu công khai", thu thập thông tin công khai từ web, đã kết thúc. Giờ đây, chìa khóa chiến thắng nằm ở việc ai có thể bảo mật dữ liệu cá nhân tốt hơn. Dữ liệu này chứa đựng toàn bộ thông tin về hành vi và ngữ cảnh sử dụng của từng người dùng riêng lẻ.

Trong một thế giới mà kiến thức tổng quát ngày càng được chuẩn hóa, "trí thông minh" của trợ lý Trí tuệ Nhân tạo được xác định bởi khả năng hiểu và sử dụng dữ liệu cá nhân một cách chính xác đến từng chi tiết, chẳng hạn như email, tin nhắn, lịch và thông tin vị trí.

Sự thay đổi này đã đẩy lĩnh vực bảo mật lên hàng đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ. Nếu như mối quan tâm của ngành công nghiệp trong năm 2025 là vấn đề phát tán thông tin sai lệch, thì chìa khóa sống còn của năm nay là bảo vệ quyền riêng tư. Đặc biệt, với việc các trợ lý ảo có quyền truy cập vào email và hệ thống làm việc nội bộ, tạo và phân phối tài liệu, mối lo ngại ngày càng tăng rằng Trí tuệ Nhân tạo có thể sớm trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc.

Những chuyên gia trong ngành an ninh mạng cảnh báo: việc truy cập thông tin nhạy cảm là cần thiết để trợ lý Trí tuệ Nhân tạo hoạt động đúng cách, nếu không có cơ chế mã hóa và kiểm soát đủ hiệu quả, bản thân dịch vụ có thể trở thành một "lâu đài xây trên cát."

Kết hợp phần cứng và dịch vụ

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các công ty Hàn Quốc đã tận dụng xu hướng mới trong Trí tuệ Nhân tạo để phát triển chiến lược "trợ lý ảo Trí tuệ Nhân tạo kiểu Hàn Quốc" kết hợp khả năng sản xuất và nền tảng.

Tận dụng thị phần phần cứng áp đảo của mình, Samsung Electronics đang theo đuổi dự án Trí tuệ Nhân tạo cá nhân hóa an toàn nhất. Điểm mấu chốt nằm ở Trí tuệ Nhân tạo trên thiết bị, nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm bằng cách xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, bỏ qua điện toán đám mây.

Samsung nhấn mạnh tới phương pháp "lai", liên kết nền tảng bảo mật độc quyền Knox với khả năng Trí tuệ Nhân tạo để xử lý các tác vụ nhạy cảm như tóm tắt ghi âm cuộc gọi và tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị, đồng thời xóa ngay dữ liệu trên đám mây khi cần thiết. Chiến lược này nhằm định vị điện thoại thông minh không chỉ đơn thuần là thiết bị sử dụng, mà còn là thiết bị đầu cuối cho trợ lý Trí tuệ Nhân tạo an toàn.

Các công ty nền tảng như Naver và Kakao cũng đang tập trung năng lực vào "cá nhân hóa tối đa" và tích hợp các tính năng với cuộc sống hàng ngày.

Mục tiêu của doanh nghiệp Hàn Quốc là tích hợp một cách tự nhiên Trí tuệ Nhân tạo với vô số dịch vụ thực tế được xây dựng trên nền tảng của họ, bao gồm tìm kiếm, bản đồ, mua sắm và đặt chỗ, tận dụng sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ tiếng Hàn. Mục tiêu của doanh nghiệp Hàn Quốc là tạo ra một "trợ lý thực tiễn" có thể xử lý mọi vấn đề một cách liền mạch từ khâu đầu đến kết thúc.

Một chuyên gia trong ngành thông tin và truyền thông dự đoán năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo từ một những mô hình kỹ thuật đơn thuần thành một "người lao động" thực tiễn.

Và vị trí dẫn đầu thị trường sẽ được quyết định không phải bởi yếu tố ai thông minh hơn, mà bởi mức độ bảo mật thông tin và khả năng giảm bớt khối lượng công việc thực tế./.

