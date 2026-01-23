Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống

Ngày 23/1, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trong ngành thực phẩm và đồ uống tại AAHA 2026” nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn quốc tế (AAHAR) 2026 - sự kiện lớn của Ấn Độ trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, chế biến thực phẩm và dịch vụ khách sạn.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Các bên đã tập trung thảo luận cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ, quy trình tham gia hội chợ, cũng như khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Ấn Độ, thông qua AAHA 2026.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng nhấn mạnh Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu mở rộng và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm thực phẩm-đồ uống chất lượng.

Trong khi đó, Việt Nam đã khẳng định vai trò là nguồn cung nông sản và thực phẩm uy tín trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như gia vị, càphê, ca cao và sản phẩm chế biến. Đây là cơ sở thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, càphê là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác song phương. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu càphê hàng đầu thế giới, có lợi thế cả về sản lượng, chất lượng và năng lực chế biến.

Thời gian qua, một số thương hiệu càphê Việt Nam đã bước đầu tiếp cận thị trường Ấn Độ và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng hồ tiêu và gia vị toàn cầu, với sản phẩm đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà đánh giá thị trường Ấn Độ có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm gia vị chất lượng cao và cho rằng AAHA 2026 là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị phần tại thị trường này.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Tổng Thư ký Hiệp hội càphê-Ca cao Việt Nam, nhận định nhu cầu tiêu dùng càphê tại Ấn Độ đang tăng nhanh, đặc biệt trong phân khúc càphê chế biến và càphê đặc sản.

Theo bà, việc tham gia AAHA 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện thương hiệu, kết nối với các nhà phân phối và chuỗi bán lẻ tại Ấn Độ, qua đó thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm càphê và ca cao có giá trị gia tăng.

Tại hội thảo, ông Vivekanand Vivek, Phó Giám đốc Tổ chức Xúc tiến Thương mại Ấn Độ (ITPO) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ, đã giới thiệu tổng quan về AAHA 2026, bao gồm quy mô, các khu trưng bày chuyên ngành, điều kiện tham gia và cơ hội kết nối dành cho doanh nghiệp quốc tế.

Đáng chú ý, ITPO lần đầu tiên đề xuất mô hình “Quốc gia đối tác,” tạo điều kiện để các quốc gia tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng kết nối kinh doanh tại triển lãm.

Hội thảo kết thúc với phiên trao đổi, hỏi-đáp tập trung vào cơ hội B2B, yêu cầu tiếp cận thị trường và tiềm năng của các lĩnh vực mới.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Tham tán Bùi Trung Thướng tin tưởng rằng hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam tại AAHA 2026, qua đó đóng góp vào việc tăng cường quan hệ thương mại bền vững và hiệu quả giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

AAHAR là sự kiện B2B hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và khách sạn do ITPO tổ chức, được đánh giá là một trong những hội chợ chuyên ngành uy tín nhất Nam Á.

Hội chợ giới thiệu các xu hướng tiêu dùng, công nghệ và sản phẩm mới nhất trong ngành thực phẩm-đồ uống, từ thực phẩm đóng gói, sữa, bánh kẹo, trái cây-rau quả, đến giải pháp chế biến, bán lẻ, dịch vụ khách sạn và công nghệ đóng gói./.

