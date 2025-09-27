Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ mô hình chế biến xanh

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm Thế giới Ấn Độ 2025 (WFI) tại New Delhi, chiều 26/9, Việt Nam - với tư cách Quốc gia Trọng điểm - đã tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề “Chế biến Thực phẩm Bền vững và Cân bằng Carbon.”

Phiên thảo luận tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sản xuất xanh, mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học, khuyến khích đầu tư xuyên biên giới và định hình một ngành chế biến thực phẩm thân thiện môi trường.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhấn mạnh đây là thời điểm các quốc gia, doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác để phát triển mô hình sản xuất bền vững và giảm phát thải.

Ông cho rằng chủ đề này cũng là trọng tâm của WFI 2025 - nơi cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kết nối và kiến tạo sáng kiến mới đóng góp cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả Việt Nam và Ấn Độ đã trình bày nhiều nghiên cứu, mô hình thực tiễn về chế biến thực phẩm gắn với đổi mới sáng tạo, phù hợp với các chương trình quốc tế như cam kết cân bằng carbon, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và xây dựng chuỗi giá trị có trách nhiệm.

Đại diện doanh nghiệp hai nước cũng giới thiệu các hướng hợp tác trong chuyển giao công nghệ, bao bì bền vững, ứng dụng năng lượng tái tạo và phát triển chuỗi cung ứng song phương, đồng thời đề xuất cơ chế đối thoại chính sách thường xuyên giữa chính phủ, hiệp hội và doanh nghiệp.

Ông Phan Thanh Lộc - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Nam Food (VNF) trình bày quy trình “Biến rác thải thành của cải." (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Đáng chú ý, ông Phan Thanh Lộc - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF) - đã gây ấn tượng mạnh với bài trình bày “Biến rác thải thành của cải.”

Ông giới thiệu mô hình tái chế phụ phẩm tôm theo hướng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo ra chuỗi giá trị mới cho ngành thủy sản và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Phan Thanh Lộc nhấn mạnh, cả Việt Nam và Ấn Độ - hai quốc gia xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới - đều phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm nghìn tấn đầu, vỏ tôm mỗi năm. Mô hình VNF với nguyên tắc “tạo giá trị mới cho ngành tôm và ngành khác” không chỉ mở ra hướng đi bền vững, mà còn giúp giảm nguy cơ bị áp thuế carbon khi xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Thanh Lộc cho biết việc biến phụ phẩm thành nguyên liệu có giá trị cao phụ thuộc chủ yếu vào khoa học công nghệ. VNF đã mất 11 năm nghiên cứu để hoàn thiện quy trình và sẵn sàng hợp tác với các đối tác Ấn Độ nhằm rút ngắn lộ trình này. Ông cũng chỉ ra rằng Ấn Độ hiện chưa có giải pháp toàn diện để xử lý phụ phẩm tôm vừa tối ưu giá trị vừa giảm ô nhiễm môi trường.

Sự tương đồng về vị thế và thách thức trong ngành chế biến thực phẩm cho thấy hợp tác Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm đến biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và tiêu dùng có trách nhiệm, các sáng kiến từ Phiên thảo luận và từ WFI 2025 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương, khuyến khích đầu tư và truyền cảm hứng cho những giải pháp hợp tác xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm bền vững và kiên cường hơn tại châu Á cũng như toàn cầu./.

