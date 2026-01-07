Phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Việt Nam và Ấn Độ cần có định hướng phát triển quan hệ song phương hơn nữa trong bối cảnh hai nước sắp tiến tới kỷ niệm một thập kỷ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là nhận định của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2026.

Nhà ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố những trụ cột truyền thống của hai nước dựa trên niềm tin chiến lược, mối quan hệ văn hóa-lịch sử lâu đời và sự hợp tác ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực mới.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vào năm 2016, trong bối cảnh tình hữu nghị và mối quan hệ gần gũi giữa hai nước đã được vun đắp từ lâu trước khi quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập năm 1972.

Chính vì vậy, Đại sứ Sherpa cho rằng điểm nhấn hiện nay chính là mối quan hệ song phương ngày càng được mở rộng và lớn mạnh. Việt Nam là một đối tác quan trọng trong “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dựa trên nền tảng vì lợi ích chung thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Điểm lại những thành tựu hai nước đã đạt được trong nhiều lĩnh vực, từ hợp tác chính trị, đối tác phát triển, quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư đến giao lưu nhân dân, Đại sứ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ông cho rằng đổi mới sáng tạo, công nghệ trọng yếu và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo và y tế là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa hai nước. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, thiết kế chip thế hệ mới, khoáng sản đất hiếm, sản xuất tiên tiến, công nghệ vũ trụ, các giải pháp kỹ thuật số cho quản trị tốt, dữ liệu và an ninh mạng được xem là những lĩnh vực hợp tác nhiều hứa hẹn.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng chỉ ra rằng hợp tác thương mại và kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, chưa tương xứng với quan hệ ngoại giao song phương, do vậy việc thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần được xem là ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh những tiến triển đáng kể trong hợp tác ở các lĩnh vực hạ tầng số, công nghệ tài chính, công nghiệp xe điện, sản xuất ôtô, dược phẩm và điện tử, ngành tài chính và thanh toán số cũng là lĩnh vực hợp tác đầy triển vọng, mang lại lợi ích bền vững cho cả hai bên.

Ông cho biết Ấn Độ đang phối hợp với Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác rà soát và cập nhật Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) 2009 để phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc rà soát nhằm tăng cường khả năng chống chịu cho thương mại và kinh doanh trước biến động thị trường trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, đồng thời đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng. Nhà ngoại giao bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ tích cực quá trình này.

Cũng theo Đại sứ, hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực mới gồm năng lượng tái tạo, năng lượng carbon thấp và khoa học-công nghệ, đồng thời đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, xác định đây là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Về hợp tác văn hóa-giáo dục, Đại sứ Sherpa khẳng định cam kết phía Ấn Độ sẽ xem xét cung cấp thêm học bổng cho Việt Nam theo khuôn khổ Chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật của Ấn Độ (ITEC)./.

