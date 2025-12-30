Kết nối, tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch hai chiều Việt Nam-Ấn Độ

Nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy lượng khách Việt Nam tới Ấn Độ, ngày 30/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tương tác Du lịch Ấn Độ.

Sự kiện là diễn đàn để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp tăng cường kết nối, đa dạng hóa sản phẩm và tháo gỡ những vướng mắc trong việc thu hút du khách Việt đến thị trường Ấn Độ thời gian tới.

Du lịch đang trở thành điểm sáng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Ấn Độ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta liên tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách Ấn Độ, với 392.000 lượt năm 2023, 507.000 lượt năm 2024, gần 656.000 lượt trong 11 tháng năm 2025.

Bên cạnh sức hấp dẫn về cảnh quan và văn hóa, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách thuận lợi cho du khách Ấn Độ như e-visa thời hạn lưu trú tới 90 ngày, môi trường du lịch an toàn, thân thiện, cùng mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối trực tiếp nhiều thành phố lớn của hai nước với khoảng 100 chuyến bay thẳng.

Tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang gia tăng nhanh chóng, kéo theo nhu cầu du lịch quốc tế ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến phù hợp với nhiều loại hình du lịch như du lịch đám cưới, nghỉ dưỡng, MICE, mạo hiểm hay du lịch tâm linh.

Cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch của Việt Nam ngày càng được thị trường Ấn Độ ghi nhận, trong đó sự xuất hiện của nhiều nhà hàng Ấn Độ tại Hà Nội, Hạ Long (Quàng Ninh), Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh…, góp phần gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, các tour du lịch Ấn Độ vẫn chưa thu hút được lượng lớn khách Việt Nam. Ông Tshering W. Sherpa - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, năm 2024, Ấn Độ đón khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế với thời gian lưu trú trên một ngày.

Quốc gia này sở hữu hơn 40 điểm du lịch được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, cùng nhiều điểm đến nổi tiếng gắn với Phật giáo, Yoga và các khu nghỉ dưỡng.

Nhằm thúc đẩy dòng khách Việt, phía Ấn Độ đã tổ chức các chương trình khảo sát du lịch với sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành và truyền thông.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Tshering W. Sherpa mong muốn tăng cường trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam – những "đại sứ kết nối du lịch" giữa hai quốc gia để cùng tìm kiếm giải pháp phát triển du lịch hai chiều.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nông Phương Hạnh (Go See Tour) cho biết, du lịch Ấn Độ có lợi thế về thủ tục visa điện tử thuận tiện, thời gian xử lý từ 3–5 ngày làm việc với mức phí từ 10–25 USD/người.

Thời gian bay từ Hà Nội đến các thành phố lớn như Delhi, Mumbai khoảng 4–5 giờ. Các tour du lịch Ấn Độ hiện có mức giá từ 15 đến hơn 30 triệu đồng, thời gian từ 5–12 ngày.

Trong đó, tour tham quan Tứ Động Tâm với bốn Thánh tích gắn với cuộc đời Đức Phật gồm: Vườn Lộc Uyển, Bồ Đề Đạo Tràng, Câu Thi Na và Lâm Tỳ Ni thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách Việt Nam và thế giới.Sau nhiều năm khai thác tour “Hành trình Tam giác Vàng”, đưa du khách Việt đến ba thành phố New Delhi, Agra và Jaipur – nơi hội tụ các công trình kiến trúc, di sản và giá trị lịch sử tiêu biểu của Ấn Độ, bà Phạm Hồng Thu (Đức Minh Tour) cho biết, lịch trình tour hiện chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm tối, đêm để gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Bà Thu đề xuất phía Ấn Độ nghiên cứu kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch của một số quốc gia, đồng thời tăng cường số lượng và kỹ năng, ngoại ngữ của đội ngũ hướng dẫn viên bản địa để hỗ trợ doanh nghiệp, du khách Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Quân (Avi Tour) cho rằng, để gia tăng lượng khách Việt Nam đến Ấn Độ, cần đẩy mạnh các buổi gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, tổ chức chương trình khảo sát du lịch (FAM-trip) với sự tham gia của doanh nghiệp, truyền thông và người nổi tiếng.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cần tăng cường quảng bá điểm đến tại Việt Nam, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, không chỉ tập trung vào tuyến tâm linh mà còn phù hợp hơn với thị hiếu và khả năng chi tiêu của du khách Việt, nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã được phía Đại sứ quán Ấn Độ tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp để trao đổi với các cơ quan chức năng, qua đó từng bước cải thiện những hạn chế trong phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch, hướng tới mở rộng, thu hút hiệu quả hơn thị trường khách Việt Nam trong thời gian tới./.

