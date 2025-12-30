Những công trình tạo động lực trong kỷ nguyên vươn mình

Việc khánh thành hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm là tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới./.
(TTXVN/Vietnam+)
Chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật của 234 công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 vừa qua được xem là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội to lớn.
