Quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô để tạo ổn định trong bất định

Năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Chiều tối 29/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về báo cáo về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Trong đó đánh giá tình hình tăng trưởng, kinh tế vĩ mô hiện nay, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới; đồng thời cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo luôn theo dõi diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô để đề xuất; đồng thời tổ chức thực hiện tốt ở các bộ, ngành liên quan khi Ban Chỉ đạo thống nhất.

Nhất trí với các báo cáo, ý kiến về những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỷ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia. Cùng với đó, phải tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát hành trái phiếu công trình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách liên quan tới thuế; khai thác tối đa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Phân tích tình hình thị trường, giá cả, nhất là dịp Tết sắp đến, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương quản lý giá cả, thị trường; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy, kích cầu tiêu dùng trong nước; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác như với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan…

Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng đầu tư một cửa quốc gia liên thông với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI)./.