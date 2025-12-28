Hàng không châu Âu gián đoạn do bão

Bão Johannes gây gián đoạn hàng không, mất điện và thiệt hại tại Thụy Điển, Phần Lan, ảnh hưởng lớn đến các chuyến bay và cuộc sống người dân.

Cơn bão mạnh Johannes quét qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan trong ngày 27/12 đã gây ra sự cố hàng không, mất điện diện rộng và thậm chí gây tử vong.

Tại Thụy Điển, 3 người đã thiệt mạng khi bão Johannes quét qua. Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển đã phát cảnh báo gió lớn cho phần lớn khu vực phía Bắc nước này khi bão đổ bộ.

Tại Phần Lan, bão liên tiếp gây ra các sự cố máy bay trượt khỏi đường băng, khiến một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy và gây gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay Rovaniemi và Ivalo, hai địa điểm du lịch mùa Đông nổi tiếng ở Lapland.

Hơn 40.000 hộ gia đình tại Thụy Điển và 120.000 hộ ở Phần Lan bị mất điện, trong đó khu vực phía Tây Phần Lan bị ảnh hưởng nặng nhất./.