Mỹ: Bão tuyết khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, hủy

Một đợt bão tuyết và băng giá tràn xuống vùng Đông Bắc nước Mỹ đã gây gián đoạn giao thông trong kỳ nghỉ cuối tuần, tính đến đầu giờ tối 27/12 (giờ địa phương), khiến các hãng hàng không buộc phải hủy hoặc hoãn hơn 9.000 chuyến bay nội địa tại Mỹ.

Theo trang theo dõi FlightAware, tình trạng hoãn hủy chuyến tập trung nhiều ở khu vực New York, bao gồm các sân bay quốc tế John F. Kennedy, LaGuardia và Newark Liberty.

Do điều kiện giao thông nguy hiểm, giới chức khuyến cáo người dân tại phần lớn khu vực Đông Bắc tránh ra đường, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp tại hai bang New York và New Jersey.

Theo chuyên gia khí tượng học Bob Oravec thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, tính đến sáng sớm ngày 27/12, lượng tuyết đã rơi dày khoảng 15 đến 25 cm trên khắp khu vực trải dài từ Syracuse (miền trung New York) đến Long Island (phía đông nam bang) và bang Connecticut.

Trao đổi với Reuters, đại diện các hãng hàng không American Airlines, United Airlines và JetBlue Airways cho biết họ đã miễn phí đổi vé cho những hành khách có kế hoạch đi lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết thay vì thu phí đặt lại như thường lệ.

Cơ quan chức năng cũng niêm yết các cảnh báo và khuyến cáo thời tiết mùa Đông tại phần lớn bang Pennsylvania và Massachusetts. Bang New Jersey và Pennsylvania đã áp đặt các hạn chế đối với phương tiện thương mại trên một số tuyến đường, bao gồm nhiều tuyến đường cao tốc liên bang./.

Mỹ: Bão tuyết dữ dội khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy sau Giáng sinh Tính đến chiều 26/12 theo giờ địa phương, các hãng hàng không đã phải hủy hơn 1.500 chuyến bay do bão tuyết dữ dội ở miền Trung Tây, Đông Bắc và mưa lũ lớn tại California.