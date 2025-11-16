Mỹ cảnh báo lũ quét phía Nam California do mưa bão bất thường

Ngày 15/11, hiện tượng mưa bão bất thường được gọi là “dòng sông khí quyển” đã gây ra lượng mưa lớn tại khu vực phía Nam bang California của Mỹ, buộc nhà chức trách phải ban bố cảnh báo lũ lụt tại các khu vực ven biển của hạt Los Angeles, nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do cháy rừng gần đây.



"Dòng sông khí quyển" là luồng không khí khổng lồ chứa lượng lớn hơi ẩm thổi từ Thái Bình Dương và có cường độ tăng cường do tác động của các rãnh áp thấp ở ngoài khơi.

Dải hơi ẩm nhiệt đới kéo dài hình thành trên Thái Bình Dương này bắt đầu gây mưa lớn tại vùng Vịnh San Francisco từ ngày 12/11, sau đó gây mưa trên diện rộng khắp khu vực phía Nam California ngày 14 và 15/11. Dự báo, một số khu vực của dãy núi Sierra Nevada sẽ có tuyết rơi dày hơn 30 cm.



Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) tại 2 thành phố Los Angeles và Oxnard cho biết lượng mưa lớn tại các khu vực ven biển dễ dẫn đến lũ quét. Cơ quan này khuyến cáo người dân nên ở trong nhà để đề phòng gió giật mạnh.



Lực lượng tuần tra đường cao tốc California ngày 14/11 cho biết một cụ ông hơn 70 tuổi đã thiệt mạng sau khi đang đi xe trên cầu thì bị nước lũ cuốn trôi ở phía Bắc California. Ngoài ra, một trẻ 5 tuổi mất tích sau khi bị sóng cao 4,5m cuốn ra biển.

Trong khi đó, một thuyền gỗ được cho là chở người di cư từ Mexico tới Mỹ đã bị lật úp do biển động ở ngoài khơi bờ biển phía Nam California khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 người phải nhập viện.



Nhà chức trách hiện đã mở rộng phạm vi khuyến cáo liên quan đến lũ lụt từ khu vực ven biển hạt Ventura ở thành phố Malibu đến thành phố Los Angeles.

Trên mạng xã hội X, Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, thông báo cảnh báo sơ tán vẫn được duy trì trong và xung quanh tất cả các khu vực mới xảy ra cháy rừng gần đây để đề phòng nguy cơ dòng bùn, đất đá cũng như các mảnh vụn khác trôi xuống.



Trong khi đó, Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire) thông báo có cháy rừng bùng phát ngày 13/11 tại hạt Mono, cách thành phố Sacramento hơn 200 km về phía Đông Nam. Đến ngày 14/11, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.375 ha, gây hư hại 15 công trình và buộc 1.400 người phải sơ tán.

Lực lượng chức năng mới chỉ khống chế được 5% diện tích đám cháy và dự báo thời tiết có mưa có thể phần nào hỗ trợ công tác này./.

