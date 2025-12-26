Mỹ tấn công các mục tiêu tình nghi là khủng bố ở khu vực Tây Bắc Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tình nghi là khủng bố ở Tây Bắc Nigeria đúng vào ngày Giáng sinh 25/12.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công "mạnh mẽ và khốc liệt" nhằm loại bỏ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà ông cáo buộc chúng đã nhắm mục tiêu sát hại người theo đạo Cơ đốc tại Nigeria.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết thêm trước đó, ông đã cảnh báo “những kẻ khủng bố” này rằng nếu không chấm dứt việc thảm sát người Cơ đốc giáo, họ sẽ phải trả giá đắt và điều đó đã xảy ra vào tối 25/12. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc tấn công.

Theo NBC News, Chính phủ Nigeria, cũng như các chuyên gia và học giả, trước đây khẳng định rằng cách mô tả tình hình an ninh ở Nigeria của Tổng thống Trump là "sai lệch" vì các thành viên của tất cả các tôn giáo đều đã phải chịu đựng sự tàn bạo của những phần tử Hồi giáo cực đoan và các nhóm khác.

Những thông tin trên được đưa ra 1 ngày sau vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía Đông Bắc Nigeria đã khiến 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước mình, đặc biệt là giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau.

Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm tự do tôn giáo ở Nigeria và bảo vệ người Cơ đốc giáo, người Hồi giáo cũng như tất cả người dân Nigeria khỏi bạo lực.

Mỹ gần đây đã có những động thái trừng phạt Nigeria vì cho rằng nước này không bảo vệ người theo đạo Cơ đốc. Vào tháng 10, Tổng thống Trump đã đưa Nigeria trở lại danh sách các quốc gia mà Mỹ cho rằng đã vi phạm tự do tôn giáo.

Đầu tuần này, Mỹ đã đưa Nigeria vào danh sách cấm nhập cảnh.

Đầu tháng 11, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “chuẩn bị cho khả năng hành động” tại Nigeria sau khi ông cáo buộc Chính phủ Nigeria không hành động mạnh mẽ chống lại việc đàn áp người Cơ đốc giáo tại đây./.

Mỹ phát động chiến dịch Hawkeye Strike, không kích trả đũa IS tại Syria Các lực lượng Mỹ đã phát động chiến dịch Hawkeye Strike ở Syria nhằm tiêu diệt các phiến quân, cơ sở hạ tầng và địa điểm cất giữ vũ khí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.