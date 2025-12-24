GDP tăng, niềm tin người tiêu dùng Mỹ vẫn giảm 5 tháng liên tiếp

Người tiêu dùng Mỹ đang khép lại năm 2025 với tâm trạng khá ảm đạm. Theo số liệu được tổ chức nghiên cứu Conference Board công bố ngày 23/12, chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 12/2025 đã giảm 3,8 điểm xuống còn 89,1 điểm, đánh dấu tháng sụt giảm thứ năm liên tiếp.

Đánh giá của người dân về điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện tại cũng đi xuống so với tháng 11/2025. Đặc biệt, chỉ số kỳ vọng ngắn hạn vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cảnh báo suy thoái trong suốt 11 tháng liên tục.

Ở một diễn biến khác, Cơ quan Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 23/12 báo cáo rằng nền kinh tế nước này đã tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý 3 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Cụ thể, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng trưởng ở mức 4,3% trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Về vấn đề này, bà Yelena Shulyatyeva, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Conference Board, cho rằng không nên quá lạc quan về các con số GDP.

Chuyên gia này chỉ ra sự tương phản rõ rệt giữa các dữ liệu thực tế vốn thường có độ trễ với chỉ số niềm tin người tiêu dùng mang tính dự báo cao. Tổng hợp các yếu tố này, bà dự báo đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ có dấu hiệu chậm lại khi bước sang năm 2026.

Theo ông Joe Lavorgna, cố vấn của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, dù các chính sách của chính quyền chưa thể tác động tức thì đến thu nhập và thị trường lao động, song người dân Mỹ sẽ bắt đầu nhận thấy những chuyển biến tích cực hơn vào năm sau.

Ông cho rằng các nỗ lực điều hành hiện nay cần một khoảng thời gian nhất định để phát huy hiệu quả thực tế.

Ông cũng kỳ vọng GDP cả năm nay sẽ đạt mức 3%, một con số mà nhiều người từng nghĩ là không thể đạt được, và điều này sẽ tạo đà thúc đẩy việc làm cũng như tiền lương.

Vị cố vấn này thừa nhận sự thất vọng hiện tại của người dân nhưng khẳng định mọi thứ đang dần tốt lên. Ông tin rằng người dân sẽ cảm thấy hài lòng khi bước sang năm 2026 trở đi, đồng thời nhiều chỉ số kinh tế cũng sẽ được cải thiện.

Cái nhìn bi quan của người tiêu dùng cũng được phản ánh trong các cuộc khảo sát khác.

Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố tuần trước cũng cho thấy người Mỹ có cảm nhận tiêu cực hơn về nền kinh tế trong tháng 12/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù quan điểm của họ đã cải thiện nhẹ so với tháng trước đó. Ví dụ, đa số người tiêu dùng dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong năm tới.

Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt một cách bất ngờ trong tháng 11/2025, mặc dù các nhà kinh tế cảnh báo rằng những khoảng trống trong dữ liệu khiến Nhà Trắng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát.

Theo số liệu của Bộ Lao động, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11/2025 cho thấy giá cả tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức ghi nhận gần nhất vào tháng Chín.

Lạm phát cơ bản (không bao gồm các mặt hàng biến động như thực phẩm và năng lượng) tăng với tốc độ hàng năm 2,6%, cải thiện so với tháng Chín.

Mức hạ nhiệt này phản ánh báo cáo lạm phát tích cực nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Tuy nhiên, không giống các báo cáo lạm phát trước đây, báo cáo lần này thiếu dữ liệu do việc chính phủ đóng cửa trong 6 tuần đã ngăn cản việc thu thập dữ liệu vào tháng 10.

Trước đó, báo cáo việc làm mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy hoạt động tuyển dụng tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 11/2025 và các doanh nghiệp đã cắt giảm việc làm trong tháng 10/2025, qua đó mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường lao động sau nhiều tháng số liệu bị gián đoạn.

Theo báo cáo trên, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11/2025, sau khi ước tính mất 105.000 việc làm trong tháng 10/2025, chủ yếu do sự sụt giảm lao động trong khu vực chính phủ liên bang.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, so với mức 4,4% vào tháng 9/2025 và 4% vào đầu năm 2025. Đây là mức thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 9/2021./.

