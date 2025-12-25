Mỹ lắp phao nổi tăng cường biên giới phía Nam với Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch lắp đặt khoảng 900 dặm (hơn 1.448km) phao nổi trên sông Rio Grande, dọc biên giới phía Nam thuộc địa phận bang Texas với nước láng giềng Mexico.

Đây là đợt mở rộng quy mô ngăn chặn vượt biên bằng đường thủy lớn nhất từ trước tới nay và được xem là một phần trọng yếu trong chiến lược tái lập kiểm soát biên giới cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Mỹ.

Người đứng đầu Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ Mike Banks cho biết công trình dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm sau với giai đoạn đầu sẽ bao phủ hơn 800km, sau đó mở rộng thêm 644km trong giai đoạn kế tiếp.

Hệ thống phao nổi này được thiết kế như tuyến phòng thủ đầu tiên, vừa ngăn chặn các vụ vượt sông trái phép, vừa tích hợp công nghệ phát hiện chuyển động giúp lực lượng chức năng phản ứng nhanh hơn.

Cũng theo ông Mike Banks, cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ đều đang thể hiện sự ủng hộ lớn nhất từ trước tới nay trong các vấn đề về biên giới, thậm chí vượt xa nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và phản ánh kinh nghiệm cũng như nhận thức ngày càng sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng biên giới.

Dự án có kinh phí ước tính khoảng 500 triệu USD, được tài trợ thông qua Đạo luật To và Đẹp (OBBBA) được Tổng thống Trump ký ban hành hồi tháng Bảy vừa qua.

Theo kế hoạch, hệ thống phao sẽ được lắp từ khu vực gần Vịnh Mexico tại Brownsville, kéo dài về phía Tây dọc theo sông Rio Grande. Tuy nhiên, phao sẽ không được lắp đặt tại những đoạn sông cạn và có thể điều chỉnh linh hoạt vị trí đặt phao theo điều kiện dòng chảy.

Trước đó, Texas từng được thử nghiệm mô hình này vào năm 2023 khi Thống đốc Greg Abbott cho đặt một đoạn phao nổi gần Eagle Pass. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, quyết định của ông Greg Abbott đã dẫn tới các tranh chấp pháp lý gay gắt dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Hiện tại, giới lãnh đạo của đảng Cộng hòa đánh giá cao việc mở rộng hệ thống phao nổi ở cấp liên bang, cho rằng đây là biện pháp răn đe cần thiết để ngăn chặn các tổ chức buôn người và giảm thiểu những vụ vượt biên nguy hiểm.

Trong khi đó, phe chỉ trích cho rằng các rào cản trên sông có thể đẩy di dân vào những lộ trình nguy hiểm hơn, chưa kể đến các yếu tố khác liên quan đến khía cạnh nhân đạo và thẩm quyền liên bang.

Bất chấp các phản đối, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định việc lắp đặt các phao nổi sẽ được phối hợp chặt chẽ cùng với các biện pháp khác như áp dụng công nghệ giám sát và có chế tài mạnh tay đối với những hành vi nhập cảnh trái phép.

Quyết định được dự báo sẽ làm nóng thêm cuộc tranh luận chính trị trên toàn quốc về di trú, một vấn đề trung tâm được xem là sẽ tiếp tục chi phối sinh hoạt chính trị Mỹ trong những năm sắp tới.

Theo số liệu thống kê liên bang, số vụ vượt biên trái phép vào Mỹ trong năm nay đã giảm mạnh. Bộ An ninh Nội địa ghi nhận mức thấp kỷ lục và nhiều báo cáo độc lập cũng đã xác định đây là mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ qua./.

