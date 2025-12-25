Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026 dù kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức 3%, đồng thời khẳng định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh này.

Cố vấn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Joe Lavorgna nhận định nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mà không gây ra lạm phát nhờ các chính sách nới lỏng quản lý và thúc đẩy tăng trưởng của Tổng thống Trump, cùng sự hỗ trợ từ chi tiêu đầu tư vốn.

Ông Lavorgna cho rằng nếu Fed giữ nguyên mức lãi suất thực (đã điều chỉnh theo lạm phát), điều này sẽ càng kìm hãm nền kinh tế trong bối cảnh lạm phát đang trên đà giảm.

Vì vậy, ông Lavorgna khẳng định Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất dựa trên các đánh giá về lãi suất trung tính và thực trạng yếu kém của các hoạt động kinh tế nhạy cảm với lãi suất.

Hiện các quan chức của Fed mới chỉ dự kiến có một lần cắt giảm lãi suất trong năm tới, do sự chia rẽ trong nội bộ về lộ trình đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Mặc dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3/2025, nhưng tốc độ tăng trưởng đầu tư doanh nghiệp đã chậm lại, chỉ còn 2,8%, trong khi đầu tư vào thiết bị chỉ tăng 5,4%.

Đáng chú ý, dù lĩnh vực trung tâm dữ liệu tăng trưởng mạnh, đầu tư vào các công trình phi nhà ở vẫn sụt giảm 6,3% do tác động từ mức lãi suất cao hiện nay./.

