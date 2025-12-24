Ngành Thuế ghi dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho năm 2026 với tâm thế mới

Đánh giá cao kết quả thu ngân sách năm 2025 đạt 130% dự toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định đây là nền tảng quan trọng để toàn ngành bước vào năm 2026 với tâm thế mới.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 24/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong một năm đầy biến động của kinh tế toàn cầu, ngành Thuế không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách mà còn tạo nên những đột phá quan trọng trong cải cách thể chế và tinh gọn bộ máy.

Bứt phá từ chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế

Năm 2025 được xem là "năm bản lề" khi ngành Thuế phải đối mặt với áp lực kép, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, vừa ứng phó với các thách thức địa chính trị và thiên tai khắc nghiệt. Tuy nhiên, số liệu của ngành đã cho thấy một kết quả ấn tượng, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% so với dự toán và tăng tới 27,6% so với năm 2024. Đáng chú ý, 34/34 địa phương trên cả nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đánh giá về thành công này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ ra đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt các chủ trương lớn từ Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự soi sáng từ 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển kinh tế tư nhân.

Theo Bộ trưởng, một trong những điểm sáng nhất của năm qua chính là sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý. Ngành Thuế đã thực hiện một cuộc "đại phẫu" về tổ chức, tinh gọn từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối nhưng vẫn đảm bảo vận hành thông suốt. Song song đó, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, dựa trên nền tảng quản lý rủi ro và quản lý hiệu quả kinh tế số.

Một trong những điểm sáng nhất trong năm qua của ngành Thuế là sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, dấu ấn công nghệ cũng hiện diện rõ nét khi ngành triển khai ứng dụng eTax Mobile và cán mốc 13 triệu lượt cài đặt (riêng năm 2025 đóng góp hơn 7 triệu lượt). Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng tăng gấp 4,8 lần so với năm 2024. Cùng với đó, chức năng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cũng đã giúp ngành Thuế vinh dự nhận giải thưởng "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

"Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data không còn là kế hoạch trên giấy mà đã thực sự đi vào đời sống quản lý hóa đơn, hoàn thuế và thanh tra," Bộ trưởng ghi nhận.

Xây dựng nền hành chính phục vụ

Bên cạnh những con số "biết nói", lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức cần khắc phục. Đó là tình trạng gian lận hoàn thuế, mua bán hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp, nợ thuế có xu hướng tăng và một bộ phận nhỏ cán bộ vẫn vi phạm kỷ luật. Đây là những "điểm nghẽn" cần được xử lý triệt để khi bước sang giai đoạn mới.

Hướng tới năm 2026 - năm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV và là năm khởi đầu cho kế hoạch 5 năm 2026-2030, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đặt kỳ vọng ngành Thuế sẽ tiếp tục là đầu tàu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là lấy chuyển đổi số làm động lực chính, gắn liền với phương châm "lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ chủ đạo".

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế được xác định là lấy chuyển đổi số làm động lực chính, gắn liền với phương châm "lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ chủ đạo". (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành khẩn trương tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo dữ liệu phải 'đúng, đủ, sạch, sống'. Đặc biệt, ngành phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 và 68 của Trung ương, sớm hoàn thiện hạ tầng để bãi bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng hơn.

Trong tầm nhìn chiến lược, ngành Thuế được yêu cầu phải chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình "hành chính phục vụ". Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ tư duy đến hành động của mỗi cán bộ thuế, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Việc đẩy mạnh phối hợp với cơ quan công an để xác minh, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật thuế cũng cần được tăng cường nhằm xây dựng niềm tin cho những người nộp thuế tuân thủ.

Sau cùng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết và sáng tạo của tập thể cán bộ ngành Thuế. Với nền tảng vững chắc từ năm 2025, ngành Thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế số toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030./.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an, để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với cơ quan thuế. (Ảnh: Vietnam+)