Vietcombank giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bão, lũ

Thời gian vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão số 10, 11, 12, 13... và mưa lũ sau bão, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng lớn tới đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng, người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, Vietcombank triển khai “Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025.”

Theo đó, Vietcombank sẽ giảm tối đa lên tới 2%/năm lãi suất cho vay tương ứng với các tiêu chí, mức độ thiệt hại và ngành nghề của khách hàng.

Chính sách áp dụng đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chịu thiệt hại tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua với thời gian áp dụng từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 31/03/2026.

Đây là chương trình thiết thực, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của Vietcombank trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vì mục tiêu chung hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng khắc phục hậu quả sau các cơn bão và mưa lũ xảy ra thời gian qua./.

