Vietcombank phát hành thành công lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-mã VCB) công bố đã hoàn tất việc phân phối 2.000 trái phiếu mã VCB12501. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động từ đợt phát hành này đạt 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VCB12501 có kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn dự kiến là 18/12/2027. Đáng chú ý, đây là đợt phát hành trái phiếu thành công đầu tiên của ngân hàng này kể từ đầu năm 2025 đến nay. Trước đó, hoạt động trên thị trường nợ của Vietcombank chủ yếu tập trung vào việc mua lại trái phiếu trước hạn để tối ưu hóa chi phí vốn.

Cụ thể, trong quý 3/2025, ngân hàng đã thực hiện tất toán trước hạn hai lô trái phiếu được phát hành từ năm 2022. Vào tháng 8/2025, Vietcombank chi 1.500 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2230005 (kỳ hạn 8 năm). Trước đó một tháng, đơn vị này cũng đã chi 300 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã VCBH2230004 có cùng kỳ hạn 8 năm.

Việc phát hành mới 2.000 tỷ đồng lần này cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược quản trị nguồn vốn của nhà băng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu tín dụng dịp cuối năm.

Tính đến hết quý 3, Vietcombank tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ở các chỉ tiêu cốt lõi. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt mức 42.504,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, lợi nhuận ròng của ngân hàng đạt 26.564,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vietcombank đã mở rộng lên mức gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, dư nợ cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,1%, đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng ghi nhận con số lớn với gần 493.782,8 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản.

Vietcombank duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu 202%, dù thấp hơn mức 223% của cuối năm 2024 nhưng vẫn ở ngưỡng rất cao trong hệ thống, thể hiện bộ đệm dự phòng mạnh. Nhờ vậy, ngân hàng có dư địa để giảm chi phí dự phòng trong năm 2025, trực tiếp hỗ trợ lợi nhuận./.

Vietcombank thông báo ban hành Khung Trái phiếu bền vững Vietcombank ra mắt Khung Trái phiếu bền vững nhằm tài trợ dự án bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững và tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị quốc tế.