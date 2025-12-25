Một nhạc sĩ trúng giải độc đắc xổ số Powerball 1,7 tỷ USD tại đất Mỹ

Giải độc đắc Powerball tại Mỹ tăng lên mức 1,7 tỷ USD trước kỳ quay số tối 25/12 theo giờ địa phương, biến đây trở thành một trong những giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử nước này vào đúng dịp Giáng sinh.

Giá trị giải thưởng tăng mạnh sau khi kỳ quay số hôm 23/12 không có người trúng thưởng và kỳ quay tiếp theo diễn ra lúc 22h59 tối 24/12 theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, với xác suất trúng giải độc đắc chỉ 1/292,2 triệu.

Đây là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử Powerball và nằm trong nhóm các giải xổ số lớn nhất tại Mỹ, vì thế càng khơi gợi hy vọng và ước mơ của nhiều người. Nhạc sỹ Richie Vitale - 71 tuổi, sống tại New York - là một trong số đó.

Cầm trong tay 5 tấm vé số vừa mua trong ngày, nhạc sỹ Richie Vitale biết rằng tỷ lệ trúng giải độc đắc còn “thấp hơn cả việc bị sét đánh.” Thế nhưng ông vẫn nuôi hy vọng và muốn thử vận may của mình trong ngày Giáng sinh năm nay, cho dù bình thường ông không phải là người hay mua vé số Powerball.

Và vận may thực sự đã mỉm cười với ông, theo cách độc đáo nhất, và giống như một món quà Giáng sinh bất ngờ mà vị nhạc sỹ và tất cả những người quen biết ông chắc chắn sẽ không thể nào quên.

Theo trang web của Powerball, người trúng giải có thể lựa chọn nhận trả dần số tiền thưởng 1,7 tỷ USD trong 29 năm hoặc nhận một lần khoảng 781,3 triệu USD trước thuế.

Đây là một trong những kỳ Giáng sinh hiếm hoi ở Mỹ tìm được chủ nhân giải độc đắc Powerball.

Trước đó cũng từng có người trúng giải đêm Giáng sinh (24/12) năm 2011 và 4 người trúng giải vào ngày Giáng sinh (25/12). Ngoài ra, có 9 giải phụ trị giá 1 triệu USD được trao trong kỳ quay số gần nhất hôm 23/12.

Giải độc đắc Powerball lớn nhất từ trước đến nay có số tiền thưởng lên tới 2,04 tỷ USD, được trao tại bang California năm 2022, cũng là giải xổ số có giá trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Những giải thưởng lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé, làm tăng nguồn thu cho các quỹ xổ số của bang vốn được sử dụng để hỗ trợ giáo dục và các khoản chi tiêu công khác./.

Mỹ: Giải xổ số độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỷ đã có chủ Giải Powerball có xác suất trúng rất nhỏ (chỉ 1/292.200.000) và được thiết kế cộng dồn tiền thưởng qua mỗi vòng quay cho đến khi tìm được người chơi may mắn.