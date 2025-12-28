Bão mạnh gây mất điện diện rộng và gián đoạn hàng không tại nhiều nước châu Âu

Cơn bão mạnh Johannes quét qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan trong ngày 27/12 đã gây ra sự cố hàng không, mất điện diện rộng và khiến 2 người thiệt mạng.



Tại Phần Lan, một máy bay thương mại chở khoảng 150 hành khách đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Kittila ở vùng Lapland, trong điều kiện thời tiết mưa bão.



Theo thông báo của nhà điều hành sân bay Finavia, máy bay dừng lại trong lớp tuyết dày. May mắn không có ai bị thương. Chuyến bay này xuất phát từ Geneva, Thụy Sĩ, nhưng hãng bay chưa được tiết lộ.



Trong một sự cố khác xảy ra cùng ngày, một máy bay nhỏ chở 10 người cũng trượt vào bãi tuyết tại Kittila, may mắn không có thương vong. Hoạt động cứu hộ và di dời các máy bay gặp sự cố đã khiến nhiều chuyến bay khác bị chậm trễ.



Bão cũng gây gián đoạn hoạt động hàng không tại các sân bay Rovaniemi và Ivalo, hai địa điểm du lịch mùa Đông nổi tiếng ở Lapland, với một số chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Hoạt động bay tại Ivalo và Kittila đã được nối lại vào buổi tối, trong khi Rovaniemi vẫn tạm ngừng. Finavia cho biết tình hình thời tiết, sức gió và khả năng tiếp tục khai thác sân bay đang được đánh giá liên tục phối hợp với kiểm soát không lưu.



Tại Thụy Điển, 2 người đã thiệt mạng khi bão Johannes quét qua. Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã phát cảnh báo gió lớn cho phần lớn khu vực phía Bắc nước này khi bão đổ bộ.



Hơn 40.000 hộ gia đình tại Thụy Điển và 120.000 hộ ở Phần Lan bị mất điện, trong đó khu vực phía Tây Phần Lan bị ảnh hưởng nặng nhất./.

Tai nạn giao thông xảy ra khắp nước Đức do thời tiết băng giá Ngày 27/12 ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông trên khắp nước Đức do thời tiết lạnh giá khiến mặt đường đóng băng, trơn trượt, đặc biệt là ở phía Bắc và phía Đông đất nước.