Ukraine: Thủ đô Kiev hứng chịu cuộc tấn công dữ dội

Các phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động trong thành phố, trong khi các kênh Telegram không chính thức đưa tin có nhiều vụ nổ.

Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Theo Reuters, thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 27/12 đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn của Nga, với nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố, hệ thống phòng không được kích hoạt và quân đội Ukraine thông báo đã triển khai tên lửa.

Động thái của Nga diễn ra 2 ngày trước cuộc gặp dự kiến tại Mỹ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump nhằm thảo luận các chi tiết của thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Moskva và Kiev đã kéo dài gần 4 năm.

Các phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động trong thành phố, trong khi các kênh Telegram không chính thức đưa tin có nhiều vụ nổ.

Một kênh Telegram quân sự cho biết các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được triển khai tại Kiev./.

