Nền kinh tế Đức có thể rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài

Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Đức (Ifo), ông Clemens Fuest, đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Đức rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài, đồng thời chỉ trích chính sách kinh tế của Chính phủ Liên bang dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Friedrich Merz.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Đức ngày 26/12, ông Fuest cho rằng chính phủ đang trì hoãn việc xử lý những vấn đề khó khăn và né tránh các cải cách mang tính cấu trúc cần thiết.

Theo ông, việc dựa chủ yếu vào các biện pháp chi tiêu ngân sách để giải quyết thách thức kinh tế không chỉ thiếu quyết đoán mà còn có nguy cơ làm gia tăng gánh nặng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Ifo đặc biệt lo ngại về các chính sách liên quan tới hưu trí, thuế và các khoản đóng góp bắt buộc, cho rằng những định hướng này có thể làm suy yếu động lực đầu tư và tăng trưởng. Ông cảnh báo rằng nếu không có những cải cách sâu rộng, Đức có thể bước vào một giai đoạn tăng trưởng trì trệ kéo dài.

Những đánh giá bi quan này được củng cố bởi các số liệu mới nhất về môi trường kinh doanh.

Theo Viện Ifo, chỉ số môi trường kinh doanh của Đức trong tháng 12 tiếp tục giảm, phản ánh sự suy yếu rõ rệt trong kỳ vọng của doanh nghiệp đối với nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, đánh giá về tình hình hiện tại hầu như không thay đổi, cho thấy nền kinh tế đang rơi vào trạng thái “giậm chân tại chỗ."

Giới phân tích nhận định rằng các cảnh báo từ Viện Ifo, một trong những trung tâm nghiên cứu kinh tế (think-tank) hàng đầu, có ảnh hưởng lớn nhất ở Đức và châu Âu, đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với Chính phủ Liên bang trong việc thúc đẩy các cải cách cơ cấu, nhằm khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế Đức trong những năm tới./.

