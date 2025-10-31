Đức-nền kinh tế lớn nhất châu Âu đối mặt nguy cơ suy thoái trở lại

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 30/10 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3 năm nay đi ngang so với quý trước, làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế và cho thấy chính sách thương mại của Mỹ đang tiếp tục gây sức ép lớn lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Các số liệu cuối cùng, dự kiến công bố vào cuối tháng 11, sẽ xác định liệu Đức có bước vào năm thứ 3 liên tiếp tăng trưởng trì trệ hay không, sau khi GDP đã giảm 0,7% và 0,5% vào 2 năm trước đó.

Theo dự báo của 5 viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu nước Đức, GDP quý 3/2025 tăng 0,2% và tăng trưởng cả năm nay có thể đạt 0,2%.

Động lực xuất khẩu - được xem là trụ cột của nền kinh tế Đức - tiếp tục suy yếu do Mỹ tăng mạnh thuế đối với ô tô, thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu.

Theo dữ liệu Destatis, xuất khẩu của Đức giảm 0,1% trong quý 2 và tiếp tục giảm 0,2% trong tháng 7, giảm 0,5% trong tháng 8, phản ánh cầu yếu và xu hướng bảo hộ gia tăng.

Sau khi các mức thuế có hiệu lực đầy đủ trong quý 2/2025, sản lượng của Đức giảm 0,2%, xuất khẩu sang Mỹ giảm 5 tháng liên tiếp và giảm tổng cộng 20,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn 10,9 tỷ euro (12,6 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Tuy nhiên, bức tranh kinh tế Đức vẫn xuất hiện một vài điểm sáng. Đầu tư vào máy móc và thiết bị tăng nhẹ trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 giảm còn 6,2% và lạm phát giảm xuống 2,3%, so với 2,4% của tháng 9.

Đáng chú ý, thương mại với Trung Quốc tăng mạnh, giúp Bắc Kinh lấy lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đà tăng này không đủ bù đắp suy giảm tổng thể, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô và linh kiện vốn là nguồn thặng dư thương mại chủ yếu của Đức với Mỹ.

Đầu năm nay, Chính phủ Đức công bố gói đầu tư hạ tầng trị giá 500 tỷ euro và kế hoạch nới trần nợ cho chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này vẫn chậm phát huy do bất đồng trong nội bộ liên minh cầm quyền. Destatis nhận định nền kinh tế Đức vẫn trì trệ trong nửa cuối năm.

Ông Carsten Brzeski thuộc công ty ING Research nhận định quy mô gói kích thích kinh tế của Đức là đáng kể nhưng tác động thực tế có thể đến muộn và yếu hơn kỳ vọng./.

