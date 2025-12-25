Giá vàng ngày 25/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch ngày 24/12, giá vàng thế giới đã giảm nhẹ sau khi vượt mốc 4.500 USD/ounce vào đầu phiên. Cùng lúc đó, giá bạc và bạch kim cũng thu hẹp đà tăng sau chuỗi ngày bùng nổ.

Khoảng 1 giờ 57 phút sáng 25/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.479,38 USD/ounce, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử 4.525,18 USD/ounce trước đó trong phiên. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,1%, ở mức 4.502,8 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại chuyên trang về giá vàng Kitco Metals, nhận định thị trường vàng đang trải qua hoạt động chốt lời nhẹ sau khi đạt các mức giá cao kỷ lục.

Kim loại quý này thường tăng giá trong điều kiện lãi suất thấp và phát huy vai trò tài sản an toàn trong các giai đoạn kinh tế, địa chính trị bất ổn.

Ngày 23/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong muốn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ tới sẽ hạ lãi suất nếu thị trường diễn biến tốt. Trong năm 2025, Fed đã thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất và các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa vào năm 2026.

Yếu tố địa chính trị cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Theo một quan chức Mỹ, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang chờ thêm lực lượng hỗ trợ trước khi có thể tiến hành tiếp cận và bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela mà họ đã theo dõi từ hôm 22/12.

Trong khi đó, giá bạc tiếp tục đà thăng hoa khi chạm mức cao nhất mọi thời đại là 72,70 USD/ounce, trước khi đóng cửa ở mức 71,94 USD/ounce, tăng 0,7%.

Ông Wyckoff dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.600 USD/ounce và giá bạc dự kiến đạt mức 75 USD/ounce vào cuối năm nay. Các chỉ số kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng tăng giá.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 25/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 157,2-159,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 25/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: