Phụ nữ sẽ kiểm soát 75% chi tiêu xã hội trong 5 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, phụ nữ trên toàn thế giới buộc phải sử dụng những sản phẩm và dịch vụ không được thiết kế dành cho mình.

Khi nghiên cứu và dòng vốn đầu tư bắt đầu chuyển động theo hướng khác, doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đứng trước một thực tế rõ ràng: đáp ứng đúng nhu cầu của phụ nữ không chỉ là vấn đề công bằng, mà còn là chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Trên phạm vi toàn cầu, phụ nữ hiện quản lý khoảng 32.000 tỷ USD chi tiêu mỗi năm.

Trong vòng 5 năm tới, nhóm này được dự báo sẽ kiểm soát tới 75% chi tiêu tùy ý của xã hội. Tuy nhiên, ở hầu hết các ngành kinh tế, phần lớn sản phẩm và dịch vụ vẫn không phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế của phụ nữ.

Cách tiếp cận này xuất phát từ một giả định ngầm rằng phụ nữ chỉ là một thị trường ngách, thay vì một lực lượng tiêu dùng trung tâm.

Thị trường bỏ quên phụ nữ

Trong nhiều năm, phụ nữ phải thích nghi với những sản phẩm vốn không được sản xuất dành cho mình.

Trang bị bảo hộ lao động thường không vừa vặn. Điện thoại thông minh thường quá lớn so với bàn tay nhỏ. Trợ lý giọng nói thường không nhận diện chính xác giọng nữ. Đây là hệ quả của tình trạng dữ liệu dành cho nam giới được xem là chuẩn mực.

Sự bỏ sót trên đại diện cho một trong những cơ hội tăng trưởng lớn nhất nhưng ít được khai thác hiện nay. Trong lĩnh vực tài chính, phụ nữ mỗi năm đóng góp thêm khoảng 5.000 tỷ USD vào tổng tài sản toàn cầu.

Các sản phẩm tài chính vẫn chủ yếu xoay quanh mô hình thu nhập và ưu tiên của nam giới.. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy vậy, các sản phẩm tài chính vẫn chủ yếu xoay quanh mô hình thu nhập và ưu tiên của nam giới. Những sản phẩm tính đến gián đoạn nghề nghiệp do chăm sóc gia đình, chênh lệch thu nhập và tuổi thọ dài hơn có thể tạo ra giá trị hàng tỷ USD, đồng thời củng cố an ninh tài chính cho phụ nữ.

Ngay cả trong những ngành vốn được xem là hướng tới phụ nữ như làm đẹp, chăm sóc cá nhân hay bán lẻ thực phẩm, chỉ khoảng 2/3 phụ nữ cho biết nhu cầu thực sự được đáp ứng.

Trong khi nhiều thương hiệu tiếp tục ưu tiên hình ảnh tiếp thị, đa số phụ nữ sẵn sàng chi thêm tới 15% cho những lựa chọn an toàn hơn, chất lượng cao hơn hoặc tiện lợi hơn. Cơ hội nằm ở việc tập trung vào những giá trị mà phụ nữ thực sự coi trọng, thay vì tìm cách nữ hóa các sản phẩm sẵn có.

Lĩnh vực y tế là nơi hệ quả của việc bỏ qua trải nghiệm của phụ nữ trở nên nghiêm trọng nhất. Phụ nữ đưa ra khoảng 83% quyết định chăm sóc sức khỏe trong gia đình, nhưng chỉ 41% cảm thấy những lo ngại được lắng nghe đầy đủ. Tình trạng chẩn đoán thiếu và điều trị chưa đúng, đặc biệt liên quan đến giai đoạn mãn kinh, sức khỏe xương, trí nhớ và tim mạch, tạo ra một cơ hội thị trường trị giá hơn 100 tỷ USD riêng tại Mỹ.

Bệnh tim mạch, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở phụ nữ, minh họa rõ nét cho vấn đề này. Bệnh thường bị phát hiện muộn vì các quy trình sàng lọc dựa trên triệu chứng điển hình ở nam giới. Việc điều chỉnh các sai lệch này có thể mở rộng quy mô thị trường tim mạch thêm 74%, đạt khoảng 20 tỷ USD vào năm 2030.

Mô hình tương tự lặp lại ở nhiều ngành khác. Khi phụ nữ bị loại khỏi quá trình thiết kế, thị trường không đạt được tiềm năng. Nếu nhu cầu của phụ nữ được đặt ở trung tâm, phúc lợi xã hội cải thiện và lợi nhuận tăng lên. Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận.

Đổi mới từ trải nghiệm sống

Cuộc sống của phụ nữ không giống với nam giới. Sức khỏe, sự nghiệp, gia đình và vai trò xã hội liên tục thay đổi, kéo theo mục tiêu và giá trị cũng biến chuyển theo từng giai đoạn. Thiết kế sản phẩm cần phản ánh sự vận động đó.

Nghiên cứu không thể dừng ở các phân loại nhân khẩu học đơn giản. Doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu chuyên biệt theo từng giai đoạn cuộc đời của phụ nữ, ghi nhận đầy đủ chiều sâu trải nghiệm sống. Việc hợp tác với các trường đại học, cơ sở y tế và chuyên gia dữ liệu có thể tạo ra những hiểu biết mới, thúc đẩy đổi mới bao trùm.

Song song với đó, những chủ đề từng bị xem là nhạy cảm như mãn kinh, khả năng sinh sản hay độc lập tài chính cần được đưa ra thảo luận công khai. Việc nhìn thẳng vào các vấn đề này không chỉ giúp phụ nữ được trao quyền, mà còn mở ra những không gian thị trường mới.

Người tiêu dùng chọn mua đồ trang trí Giáng sinh tại một trung tâm thương mại ở bang Maryland, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đổi mới hiệu quả đòi hỏi tư duy lại quá trình nghiên cứu và phát triển. Các phương pháp linh hoạt như thử nghiệm nhanh, phối hợp đa ngành và phản hồi theo thời gian thực cần được áp dụng. Việc để phụ nữ tham gia từ sớm vào quá trình thử nghiệm sản phẩm thường dẫn đến doanh số tốt hơn và chiến lược tiếp thị phù hợp hơn.

Quan trọng hơn cả, đổi mới chỉ phát huy tác dụng khi những người đưa ra quyết định hiểu rõ những người được phục vụ. Khi phụ nữ tham gia định hình chiến lược, đầu tư và thiết kế sản phẩm, các giải pháp trở nên sát thực và hiệu quả hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng trong đội ngũ lãnh đạo mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt cho tổ chức.

Sau nhiều thập kỷ bị bỏ quên, đổi mới và đầu tư đang dần theo kịp thực tế. Dù chưa tới 4% ngân sách nghiên cứu tại Mỹ được dành cho sức khỏe phụ nữ, nhiều doanh nghiệp mới đã xuất hiện, cung cấp các dịch vụ chăm sóc nội tiết và sức khỏe trung niên cá nhân hóa. Các hệ thống y tế lớn cũng thành lập trung tâm chuyên biệt cho tim mạch và sức khỏe tổng thể của phụ nữ.

Trong lĩnh vực tài chính, những nền tảng đầu tư mới đang lấp khoảng trống mà các tổ chức truyền thống bỏ lại. Một số mô hình thiết kế danh mục đầu tư có tính đến chênh lệch thu nhập theo giới, tuổi thọ dài hơn và nguy cơ ly hôn. Những công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo giúp phụ nữ trẻ tiếp cận đầu tư với mức độ tự tin cao hơn.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong ngành hàng tiêu dùng. Một doanh nghiệp từng gắn với hình ảnh tiện dụng đã tăng trưởng mạnh nhờ phụ nữ biến sản phẩm thành biểu tượng phong cách sống.

Bài học rút ra khá rõ ràng: khi phụ nữ tham gia vào quá trình đổi mới, doanh nghiệp có thể khai mở những thị trường vốn hiện diện ngay trước mắt nhưng bị bỏ qua.

Phục vụ phụ nữ tốt hơn không chỉ là yêu cầu về công bằng. Đây có thể là chìa khóa mở ra một làn sóng tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới, dựa trên sự thấu hiểu thực tế và thiết kế phù hợp với một nửa dân số thế giới./.

