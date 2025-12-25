Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng đảo chiều giảm, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 158,8 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay đã giảm sau khi tăng kỷ lục theo giá vàng thế giới. Thương hiệu SJC sau khi tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng đã đảo chiều và đang giao dịch 158,8 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (25/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đã đảo chiều giảm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 14 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tại Công ty Phú Quý là từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 24/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 24/12; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 24/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý đã tuột mốc 4.500 USD/ounce và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.480 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 142,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, giảm 13 đồng so với ngày 24/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 14 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.070-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.093-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.109-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.110-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng thế giới vượt mốc 4.500 USD/ounce #Giá vàng trong nước đạt đỉnh mới #Biến động tỷ giá ngân hàng #Ảnh hưởng của thị trường vàng toàn cầu #Chênh lệch giá vàng nội địa và quốc tế #Xu hướng giảm giá vàng trong ngày #Ảnh hưởng của tỷ giá USD đến giá vàng #Thị trường vàng cuối năm 2025
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ trong một năm, giá vàng đã 50 lần lập đỉnh

Dù giá vàng tăng hơn 70% tính từ đầu năm nhưng một số nhà phân tích Phố Wall nhận định giá vàng vẫn còn khả năng tăng cao khi các ngân hàng trung ương tiếp tục kiên trì với lộ trình tích lũy vàng.