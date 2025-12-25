Giá vàng đảo chiều giảm, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 158,8 triệu đồng

Sáng nay (25/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đã đảo chiều giảm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm 14 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tại Công ty Phú Quý là từ 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 24/12.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 24/12; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 24/12.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý đã tuột mốc 4.500 USD/ounce và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.480 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 142,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, giảm 13 đồng so với ngày 24/12. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm 14 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.070-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.093-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 26.109-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.110-26.389 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

