Giá vàng ngày 27/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng, bạc và bạch kim đồng loạt lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 26/12, khi lực mua mang tính đầu cơ gia tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường vào cuối năm.

Ngoài ra, kỳ vọng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang cũng góp phần thúc đẩy đà tăng này.

Cụ thể, chiều phiên 26/12, tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.504,79 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 4.530,60 USD/ounce vào giữa phiên. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 cũng tăng 0,7%, lên 4.535,20 USD/ounce.

Giá vàng đã tăng khoảng 70% từ đầu năm 2025 đến nay trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp của Fed.

Chi phí vay thấp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giá vàng, vốn không sinh lãi suất, và các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Tại Việt Nam, sáng 27/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: