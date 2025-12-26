Kinh tế

Giá vàng ngày 26/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (26/12) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Vàng miếng tại Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vàng miếng tại Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 25/12 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 4.479,38 USD/ounce, sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử 4.525,18 USD/ounce trước đó trong phiên. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 0,1%, ở mức 4.502,8 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại chuyên trang về giá vàng Kitco Metals, nhận định thị trường vàng đang trải qua hoạt động chốt lời nhẹ sau khi đạt các mức giá cao kỷ lục.

Tại Việt Nam, sáng 26/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 156,80-158,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/12:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2025-12-26-081951.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2025-12-26-081521.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

screenshot-2025-12-26-081705.png
(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.