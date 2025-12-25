Kinh tế băng tuyết: “Cú hích” tăng trưởng mới của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy phát triển chất lượng cao, Trung Quốc đã biến tài nguyên “lạnh” thành một ngành kinh tế “nóng” đầy sức hút.

Từ phát triển các khu trượt tuyết quy mô lớn, du lịch mùa Đông, thể thao băng tuyết cho tới công nghiệp sáng tạo và chuỗi dịch vụ liên quan, kinh tế băng tuyết đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, đóng góp ngày càng rõ nét cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tại các khu vực Đông Bắc và miền Bắc Trung Quốc.

Báo cáo chính thức công bố về tình hình phát triển ngành băng tuyết năm 2025 cho biết giá trị tổng thể của ngành kinh tế băng tuyết tại Trung Quốc dự kiến vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 142 tỷ USD) trong năm nay, củng cố vị thế của ngành như một “điểm nóng” mới của tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế.

Trong mùa băng tuyết 2024-2025, tổng mức tiêu dùng trong lĩnh vực này vượt 187,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 26,67 tỷ USD), với chi tiêu tại các khu trượt tuyết đạt 78,61 tỷ nhân dân tệ (11,18 tỷ USD).

Cùng với đó, tổng lượt khách du lịch tham gia các hoạt động băng tuyết lên tới 90,36 triệu lượt, đem lại 137,22 tỷ nhân dân tệ (19,51 tỷ USD) doanh thu du lịch.

Tại tỉnh Hắc Long Giang, một trong những trung tâm phát triển kinh tế băng tuyết của Trung Quốc, quy mô thị trường toàn ngành đạt 266,17 tỷ nhân dân tệ (37,86 tỷ USD) trong năm 2024, trong đó doanh thu từ du lịch băng tuyết đạt 182,33 tỷ nhân dân tệ (25,93 tỷ USD).

Bên cạnh đó, các báo cáo ngành du lịch của Trung Quốc cũng cho thấy, trong mùa Đông 2023-2024 Trung Quốc ghi nhận 430 triệu lượt du lịch băng tuyết với tổng doanh thu 524,7 tỷ nhân dân tệ (74,6 tỷ USD).

Giai đoạn mùa Đông 2024-2025 ước tính có thêm 520 triệu lượt du lịch băng tuyết với doanh thu trên 630 tỷ nhân dân tệ (89,6 tỷ USD).

Trong khi đó, Cát Lâm ở Đông Bắc, nơi sở hữu khí hậu lạnh và mùa Đông kéo dài, hiện dẫn đầu toàn quốc về số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trọng điểm, với 26 khu và đang tiếp tục mở rộng quy mô.

Mỗi mùa băng tuyết, khu trượt tuyết Tùng Hoa Hồ thu hút khoảng 10 triệu du khách đến thăm quan và trải nghiệm dịch vụ. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ông Kim Chấn Lâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Cát Lâm-cho biết tỉnh định hướng 3 trọng tâm cho phát triển kinh tế băng tuyết, bao gồm tiếp tục mở rộng nguồn cung sản phẩm du lịch băng tuyết chất lượng cao; nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là hạ tầng giao thông và phục vụ du lịch; và phát triển các chuỗi dịch vụ toàn diện từ dịch vụ ăn ở đến trải nghiệm giải trí mùa Đông.

Theo ông Giang Lễ Thành, Chủ tịch công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Cát Lâm, các công trình kinh tế băng tuyết ở tỉnh không chỉ mang ý nghĩa du lịch giải trí mà còn thúc đẩy liên kết giữa nhiều địa phương, tạo ra những mô hình hợp tác kinh tế mới.

Dự án băng tuyết tại Cát Lâm sử dụng khoảng 300.000m3 băng và 420.000m3 tuyết nhân tạo, hoàn thành trong vòng 16 ngày, phục vụ du lịch và vui chơi giải trí mùa Đông.

Bên cạnh đó, mùa Đông cũng trở thành thời điểm giải quyết lao động nông nhàn, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương.

Dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,8 triệu lượt du khách trong năm nay, tăng khoảng 20% so với 1,5 triệu lượt năm trước.

Trung Quốc xác định phát triển kinh tế băng tuyết như một hướng đi chiến lược mang tầm quốc gia. Trong nhiều văn kiện quan trọng những năm qua, chính phủ nước này nhấn mạnh yêu cầu “biến băng tuyết lạnh giá thành tài nguyên nóng,” thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành công nghiệp liên quan đến băng tuyết.

Trong đó, nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra như phấn đấu đưa quy mô kinh tế băng tuyết lên 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (170 tỷ USD) vào năm 2027 và 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (213,3 tỷ USD) vào năm 2030.

Việc đăng cai và tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022 được xem là cú hích quan trọng, tạo bước ngoặt giúp phong trào thể thao mùa Đông lan tỏa sâu rộng trong xã hội, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu du lịch, giải trí, mua sắm và trải nghiệm văn hóa gắn với băng tuyết của du khách trong và ngoài nước.

Điểm nổi bật của kinh tế băng tuyết Trung Quốc là phát triển du lịch song hành cùng mô hình chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh.

Từ sản xuất thiết bị trượt tuyết, quần áo thể thao mùa Đông đến công nghệ làm băng tuyết nhân tạo, tổ chức sự kiện, đào tạo huấn luyện viên và phát triển nội dung văn hóa sáng tạo, các ngành liên quan đang phát triển đồng bộ, tạo thêm giá trị gia tăng lớn.

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, số doanh nghiệp sản xuất thiết bị băng tuyết tăng từ khoảng 300 doanh nghiệp năm 2015 lên tầm 900 doanh nghiệp vào năm 2023, với doanh thu bán hàng đạt khoảng 22 tỷ nhân dân tệ (3,12 tỷ USD) trong năm 2023.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trải nghiệm ngày càng gia tăng, kinh tế băng tuyết vẫn còn dư địa phát triển lớn.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và tính bền vững của ngành, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kinh tế băng tuyết Trung Quốc không chỉ là câu chuyện khai thác lợi thế khí hậu, mà còn là minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế, biến thách thức thành cơ hội, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động./.

