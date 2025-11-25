Trung Quốc: Khởi công xây công viên băng đăng lớn nhất thế giới tại Cáp Nhĩ Tân

Ngày 25/11, công viên giải trí băng tuyết lớn nhất thế giới Harbin Ice-Snow World (Thế giới Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân) đã chính thức được khởi công tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.

Dự kiến công viên sẽ đạt diện tích xây dựng kỷ lục 1,2 triệu m2 trong mùa Đông năm nay. Thời gian xây dựng được tiến hành sớm hơn 3 ngày so với năm ngoái.

Ông Cong Peiyu, Giám đốc bộ phận thiết kế và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thế giới Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, cho biết khoảng 10.000 công nhân sẽ sử dụng khoảng 200.000m3 băng đã được lưu trữ hơn 10 tháng để tạo thành các tác phẩm điêu khắc và công trình, do các con sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn trong mùa Đông năm nay.

Việc khởi công sớm và sử dụng băng dự trữ sẽ giúp công viên mở cửa theo đúng kế hoạch vào cuối tháng 12 tới.

Mùa trước, công viên đã thu hút hơn 3,56 triệu lượt khách trong 68 ngày hoạt động (từ 21/12-26/2).

Dự đoán lượng khách sẽ tăng cao hơn trong mùa Đông này nên công viên đang lên kế hoạch bổ sung các điểm tham quan mới, bao gồm các khu cắm trại suối nước nóng, bóng đá trên tuyết và các hoạt động mùa Đông khác có sự hỗ trợ của các dịch vụ du lịch thông minh.

Được mệnh danh là "thành phố băng" của Trung Quốc, Cáp Nhĩ Tân đã biến mùa Đông dài và lạnh giá thành một điểm thu hút khách du lịch.

Mùa Đông năm ngoái, thành phố đã đón lượng khách kỷ lục 90,36 triệu lượt, gặt hái doanh thu 137,22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 19,37 tỷ USD), tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Wang Hongxin, Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố, cho biết ngoài Thế giới Băng tuyết, Cáp Nhĩ Tân đang quảng bá 2 điểm đến mùa đông lớn khác là Triển lãm Tuyết Đảo Mặt trời (Sun Island Snow Expo) rộng 1,5 triệu m2 và Lễ hội Băng đăng dọc sông Tùng Hoa, lần lượt giới thiệu khoảng 260 tác phẩm điêu khắc băng đăng và 60 dự án giải trí băng tuyết.

Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển kinh tế băng tuyết thành một lĩnh vực tăng trưởng trọng yếu.

Vào tháng 11/2024, Văn phòng Quốc vụ viện đã công bố các mục tiêu nhằm phát triển ngành này để đạt doanh thu lên tới 1.200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027 và 1.500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030./.Minh Tâm