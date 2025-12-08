Phú Quốc tăng tốc bứt phá du lịch, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang là nơi sẽ diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sự kiện đối ngoại lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là cơ hội vàng để đảo ngọc khẳng định vị thế quốc tế, quảng bá hình ảnh Phú Quốc là trung tâm du lịch-kinh tế biển đảo hiện đại.

Trung ương và tỉnh đầu tư hàng chục dự án hạ tầng, đô thị, du lịch trên đảo, Phú Quốc tăng tốc phát triển du lịch trước thềm APEC 2027, quảng bá hình ảnh đảo ngọc, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Khẳng định vị thế quốc tế

Trong 11 tháng của năm 2025, du lịch Phú Quốc đạt kết quả vượt bậc, vượt xa các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm, với tổng lượng du khách ước đón hơn 7,5 triệu lượt, vượt 4,7% kế hoạch.

Trong đó, khách quốc tế là điểm sáng nổi bật với gần 1,6 triệu lượt khách, tăng 81%, vượt 35% kế hoạch. Tổng thu khoảng 38.883 tỷ đồng, vượt 65,5% kế hoạch năm.

Những con số ấn tượng đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của hòn ngọc du lịch sinh thái chất lượng cao tầm cỡ quốc tế, tạo đà cho du lịch Phú Quốc tiếp tục bứt phá năm 2026 và tăng tốc phát triển trước thềm APEC 2027.

Kết quả 11 tháng vượt kế hoạch năm 2025 một cách ngoạn mục cùng những bước đi chiến lược, đặc khu Phú Quốc kiên định trên hành trình trở thành điểm đến du lịch biển, đảo hàng đầu khu vực và khẳng định vị thế quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.”

Đây là nền tảng chiến lược để phát triển bền vững và chất lượng cao cho đảo ngọc. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ, lữ hành và tuân thủ pháp luật về du lịch ở Phú Quốc, phù hợp định hướng phát triển du lịch chất lượng cao.

Đặc khu Phú Quốc diện tích hơn 575km2, với 66% là rừng tự nhiên, sở hữu hệ sinh thái biển-rừng đa dạng, nhiều bãi biển đẹp nhất Việt Nam, thuộc top đầu những bãi biển đẹp nhất thế giới và khu vực được nhiều tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới bình chọn.

Bãi Khem Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Phú Quốc đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các dự án du lịch-dịch vụ quy mô lớn thời gian qua cũng như đang chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027. Điển hình, dự án du lịch-dịch vụ Hòn Thơm Paradise Island là một siêu quần thể nghỉ dưỡng-giải trí-đầu tư do Sun Group phát triển tại đảo Hòn Thơm phía Nam Phú Quốc, kết hợp thiên nhiên nguyên sơ với các công trình hiện đại, tạo nên điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Sun Secret Valley Phú Quốc là quần thể bất động sản nghỉ dưỡng & thương mại dịch vụ cao cấp do Sun Group phát triển ở phía Tây Bắc đảo Phú Quốc. Sun Grand City Hillside Residence và Sun Premier Village Primavera mang phong cách Địa Trung Hải, hướng đến khách du lịch hạng sang, cộng đồng thượng lưu, tạo điểm nhấn kiến trúc cho đảo ngọc…

Khu vực Bắc đảo Phú Quốc với nhiều dự án vui chơi giải trí quy mô lớn, trở thành trung tâm giải trí quốc tế. Cụ thể: VinWonders Phú Quốc-Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam; Vinpearl Safari Phú Quốc-Vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, nuôi dưỡng hàng trăm loài động vật quý hiếm; Grand World Phú Quốc được mệnh danh là “thành phố không ngủ;” Corona Casino Phú Quốc-Sòng bài đẳng cấp quốc tế; Sân golf Vinpearl Phú Quốc-Sân golf ven biển đầu tiên tại Việt Nam, thiết kế 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp…

Phú Quốc đang triển khai hàng chục dự án, công trình hiện đại phục vụ APEC 2027 gồm: Trung tâm hội nghị, khu tổ hợp đa chức năng, nâng cấp sân bay, giao thông, đô thị...

“Cơ hội vàng” cho du lịch Phú Quốc

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang khẳng định, sự kiện APEC 2027 là “cơ hội vàng” cho du lịch Phú Quốc, đặt nền móng cho sự chuyển mình thành “siêu đô thị biển đảo” tầm cỡ quốc tế.

Mỗi đại biểu đến với APEC là một “sứ giả,” kênh lan tỏa hình ảnh Phú Quốc-An Giang đến nhân dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước, góp phần giúp đặc khu Phú Quốc được biết đến nhiều hơn, yêu mến nhiều hơn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Một góc khu đô thị hiện đại tại Nam đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Việc đặc khu Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Trước “cơ hội vàng” này, Phú Quốc tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện phương châm “Mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa nhấn mạnh, Phú Quốc hướng tới xây dựng thành trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng và sáng tạo quốc tế. Đến năm 2030, Phú Quốc đặt mục tiêu tổng lượt khách du lịch đạt 15 triệu lượt.

Phú Quốc đang đứng trước kỷ nguyên mới, với APEC 2027 là bước ngoặt quan trọng để đảo ngọc phát triển nhanh, bền vững, trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống.

Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc tập trung đầu tư đảo ngọc xanh hóa, số hóa, nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và quảng bá toàn cầu; phát triển du lịch bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả hệ sinh thái rừng nguyên sinh, rạn san hô dưới biển và đa dạng sinh học trên đảo…; kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa với du lịch sinh thái tạo sự khác biệt riêng có của Phú Quốc.

Phú Quốc ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch, từ đặt phòng, thanh toán đến quản lý lưu trú để du khách thuận tiện hơn; theo dõi lượng khách, xu hướng thị trường, tối ưu quảng bá; đẩy mạnh truyền thông trong nước và quốc tế quảng bá hình ảnh Phú Quốc; tăng cường quản lý du lịch, đảm bảo môi trường an toàn cho du khách.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh, Hiệp hội đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch đa dạng hóa thị trường và sản phẩm du lịch, chú trọng thị trường quốc tế trọng điểm như, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu đang tăng trưởng mạnh và tăng cường xúc tiến thương mại nhắm đến thị trường Trung Đông, Bắc Mỹ… nhiều tiềm năng.

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại Nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang), phục vụ khách du lịch khi đến đảo Ngọc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh đầu tư phát triển sản phẩm mới như, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch y tế-chăm sóc sức khỏe, MICE (hội nghị, sự kiện), thể thao biển… Kết nối Phú Quốc với các điểm đến khác khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và Đông Nam Á.

Du lịch Phú Quốc trước thềm APEC 2027 tập trung tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây vừa là động lực phát triển kinh tế vừa mang ý nghĩa xã hội tích cực, đưa đảo ngọc trở thành biểu tượng hội nhập quốc tế của Việt Nam và điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới./.

